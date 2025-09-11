Interview: Ακρίβεια και δυσαρέσκεια «χτυπούν» το Μαξίμου – Το 77% λέει «όχι» στις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Σαφή σημάδια κόπωσης και απογοήτευσης από την κυβέρνηση εκπέμπουν οι πολίτες, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την «Political», παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Η πλειονότητα εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ η ακρίβεια παραμένει το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, μόλις το 22% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο, ενώ το 77% εκφράζει αρνητική άποψη, απαντώντας «λίγο» ή «καθόλου». Μόλις 1% δηλώνει πως δεν έχει γνώμη.

Ωστόσο, ένα σημαντικό 40% αναγνωρίζει ότι κάποια από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τους αφορούν άμεσα, με το 58% να απαντά αρνητικά και το 2% να δηλώνει αναποφάσιστο ή χωρίς άποψη.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια παραμένει κυρίαρχη ανησυχία στην καθημερινότητα των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το 37% αναφέρει πως οι αγορές στο σούπερ μάρκετ αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ το 31% επισημαίνει το κόστος της ενέργειας. Ακολουθούν η διαχείριση έκτακτων εξόδων (13%), το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα (12%), οι λογαριασμοί τηλεφώνου (4%) και άλλα ζητήματα (3%).

Παρά τις παραπάνω ενδείξεις δυσαρέσκειας, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, λαμβάνοντας 26,7%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,6%, η Ελληνική Λύση με 9,8%, το ΚΚΕ με 8,8%, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής (4,9%), το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜέΡΑ25 με 4,2% έκαστο, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,6% και η Νίκη με 2,3%. Το 12,2% δηλώνει προτίμηση σε άλλο κόμμα.

Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,9%, με το ΠΑΣΟΚ στο 12%, την Ελληνική Λύση στο 8,1% και το ΚΚΕ στο 7,2%. Πιο πίσω κατατάσσονται η Πλεύση Ελευθερίας (4,6%), η Φωνή Λογικής (4%), το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜέΡΑ25 (3,8%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3,4%), η Νέα Αριστερά (2,1%) και η Νίκη (1,9%). Το 10% δηλώνει προτίμηση σε άλλα κόμματα, ενώ σημαντικό ποσοστό 17,2% παραμένει αναποφάσιστο.

Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 27%, ενώ ο «κανένας» καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 28,9%, γεγονός που αντανακλά τη γενικευμένη απογοήτευση του εκλογικού σώματος. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,7%, και έπονται οι Κυριάκος Βελόπουλος (7,8%), Δημήτρης Κουτσούμπας (6,3%), Ζωή Κωνσταντοπούλου (5,4%), Στέφανος Κασσελάκης (4%), Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης με 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,8%) και ο Δημήτρης Νατσιός με 1%. Το 1,1% δεν απαντά.

Αξιοσημείωτη είναι η διαχρονική φθορά της ΝΔ, η οποία από το 28,3% στις ευρωεκλογές του 2024, έχει πλέον υποχωρήσει στο 21,9%. Αντίστοιχη πτωτική τάση καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, από το 12,8% στις ευρωεκλογές στο 12% σήμερα.

Έκπληξη προκαλεί το εύρημα σύμφωνα με το οποίο περίπου ένας στους τέσσερις πολίτες (25%) δηλώνει ότι θα επέλεγε ένα πολιτικό κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, έναντι σχηματισμών που σχετίζονται με προσωπικότητες όπως ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς.