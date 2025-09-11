ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Interview: Ακρίβεια και δυσαρέσκεια «χτυπούν» το Μαξίμου – Το 77% λέει «όχι» στις εξαγγελίες της ΔΕΘ
Πολιτική
10:27 - 11 Σεπ 2025

Interview: Ακρίβεια και δυσαρέσκεια «χτυπούν» το Μαξίμου – Το 77% λέει «όχι» στις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαφή σημάδια κόπωσης και απογοήτευσης από την κυβέρνηση εκπέμπουν οι πολίτες, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την «Political», παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Η πλειονότητα εμφανίζεται δυσαρεστημένη από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ η ακρίβεια παραμένει το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Πιο αναλυτικά, στην ερώτηση σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, μόλις το 22% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ικανοποιημένο, ενώ το 77% εκφράζει αρνητική άποψη, απαντώντας «λίγο» ή «καθόλου». Μόλις 1% δηλώνει πως δεν έχει γνώμη.

Ωστόσο, ένα σημαντικό 40% αναγνωρίζει ότι κάποια από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τους αφορούν άμεσα, με το 58% να απαντά αρνητικά και το 2% να δηλώνει αναποφάσιστο ή χωρίς άποψη.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια παραμένει κυρίαρχη ανησυχία στην καθημερινότητα των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το 37% αναφέρει πως οι αγορές στο σούπερ μάρκετ αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ το 31% επισημαίνει το κόστος της ενέργειας. Ακολουθούν η διαχείριση έκτακτων εξόδων (13%), το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα (12%), οι λογαριασμοί τηλεφώνου (4%) και άλλα ζητήματα (3%).

Παρά τις παραπάνω ενδείξεις δυσαρέσκειας, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα έναντι των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, λαμβάνοντας 26,7%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 14,6%, η Ελληνική Λύση με 9,8%, το ΚΚΕ με 8,8%, ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής (4,9%), το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜέΡΑ25 με 4,2% έκαστο, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Νέα Αριστερά με 2,6% και η Νίκη με 2,3%. Το 12,2% δηλώνει προτίμηση σε άλλο κόμμα.

Στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,9%, με το ΠΑΣΟΚ στο 12%, την Ελληνική Λύση στο 8,1% και το ΚΚΕ στο 7,2%. Πιο πίσω κατατάσσονται η Πλεύση Ελευθερίας (4,6%), η Φωνή Λογικής (4%), το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜέΡΑ25 (3,8%), ο ΣΥΡΙΖΑ (3,4%), η Νέα Αριστερά (2,1%) και η Νίκη (1,9%). Το 10% δηλώνει προτίμηση σε άλλα κόμματα, ενώ σημαντικό ποσοστό 17,2% παραμένει αναποφάσιστο.

Αναφορικά με την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 27%, ενώ ο «κανένας» καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 28,9%, γεγονός που αντανακλά τη γενικευμένη απογοήτευση του εκλογικού σώματος. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,7%, και έπονται οι Κυριάκος Βελόπουλος (7,8%), Δημήτρης Κουτσούμπας (6,3%), Ζωή Κωνσταντοπούλου (5,4%), Στέφανος Κασσελάκης (4%), Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης με 3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου (2,8%) και ο Δημήτρης Νατσιός με 1%. Το 1,1% δεν απαντά.

Αξιοσημείωτη είναι η διαχρονική φθορά της ΝΔ, η οποία από το 28,3% στις ευρωεκλογές του 2024, έχει πλέον υποχωρήσει στο 21,9%. Αντίστοιχη πτωτική τάση καταγράφει και το ΠΑΣΟΚ, από το 12,8% στις ευρωεκλογές στο 12% σήμερα.

Έκπληξη προκαλεί το εύρημα σύμφωνα με το οποίο περίπου ένας στους τέσσερις πολίτες (25%) δηλώνει ότι θα επέλεγε ένα πολιτικό κόμμα υπό την ηγεσία της Μαρίας Καρυστιανού, έναντι σχηματισμών που σχετίζονται με προσωπικότητες όπως ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν
Οικονομία

Ακρίβεια: «Παζάρια» κυβέρνησης – αγοράς για μειώσεις τιμών μετά το τέλος του πλαφόν

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»
Πολιτική

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»
Πολιτική

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ &amp; Καρυστιανού
Πολιτική

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
29/06/2026 - 10:38

Allwyn: Αναχρηματοδότηση-«κλειδί» μειώνει το κόστος χρηματοδότησης κατά €5 εκατ. ετησίως

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 10:37

Eurobank: Επαναγορά 2,98 εκατ. μετοχών με μέση τιμή €4,18 ανά μετοχή

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:29

Δεκάδες νεκροί στο Αφγανιστάν από νέες επιθέσεις του Πακιστάν

Οικονομία
29/06/2026 - 10:27

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμο από 1η Ιουλίου το ψηφιακό Αποδεικτικό Είσπραξης και νέες λειτουργικότητες

Εργασιακά
29/06/2026 - 10:18

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή σε 5 νέους κλάδους

Ακίνητα
29/06/2026 - 10:09

Alpha Bank για αγορά επαγγελματικών ακινήτων: Η Αθήνα οδηγεί την άνοδο τιμών και επενδύσεων

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:02

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:55

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 09:45

Alpha Bank: Στα €0,0623 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα – Ημερομηνία καταβολής

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:40

Έκρηξη σε κατάστημα στα Πατήσια – Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Ακίνητα
29/06/2026 - 09:35

ΠΟΜΙΔΑ για ΜΙΔΑ: «Ανάσα» η νέα ρύθμιση για διορθώσεις στα ακίνητα – Το «τρωτό» σημείο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 09:23

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις – Νέα συνάντηση στο Κατάρ

Ναυτιλία
29/06/2026 - 09:15

Οι δασμοί Τραμπ οδηγούν τα ναύλα κοντά σε υψηλό διετίας

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 09:08

Ασιατικές αγορές: Αναζήτηση πυξίδας με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 08:58

Η Wall Street αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις της για το ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 08:45

Γερμανία: Σε ποια καύσιμα οι εκπτώσεις έφτασαν στην αντλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ