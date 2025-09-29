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Βατσινά: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις πλημμύρες στον Τσούτσουρα
Πολιτική
19:07 - 29 Σεπ 2025

Βατσινά: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις πλημμύρες στον Τσούτσουρα

Reporter.gr Newsroom
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Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά με θέμα τα τεράστια προβλήματα που προκλήθηκαν στον Τσούτσουρα Ηρακλείου από την μικρής διάρκειας, αλλά έντονη, νεροποντή της 29ης Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως τονίζεται στην ερώτηση, η κακοκαιρία που διήρκεσε μόλις 15 λεπτά ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, αποκαλύπτοντας το έλλειμμα αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, πολλά σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι βρέθηκαν απροστάτευτοι απέναντι στο έντονο καιρικό φαινόμενο.

Η βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να προβεί άμεσα στην κήρυξη του Τσούτσουρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να ενεργοποιηθούν τα απαραίτητα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες κατοίκους και επαγγελματίες. Παράλληλα, θέτει ζήτημα για τον άμεσο σχεδιασμό αποκατάστασης των ζημιών και την υλοποίηση ουσιαστικών έργων πρόληψης απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα που, λόγω της κλιματικής κρίσης, τείνουν να γίνονται ολοένα και συχνότερα.

"Δεν είναι αποδεκτό, το 2025, μια βροχή λίγων λεπτών να μετατρέπεται σε εφιάλτη για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η Πολιτεία οφείλει να σκύψει άμεσα πάνω από το πρόβλημα και να στηρίξει τους πληγέντες, αλλά και να σχεδιάσει σοβαρά και μακροπρόθεσμα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης" – αναφέρει σε δήλωσή της η κ.Βατσινά.

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