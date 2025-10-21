Πιερρακάκης: €2,5 δισ. για στήριξη εισοδημάτων το επόμενο 8μηνο – Δεν υπάρχει συνταγή «Χάρι Πότερ»

Στα θετικά μηνύματα που έλαβε για την Ελλάδα στη σύνοδο του ΔΝΤ στην οποία συμμετείχε την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας, παράλληλα, ότι το επόμενο 8μηνο θα δοθούν 2,5 δισ. ευρώ σε μέτρα στήριξης του εισοδήματος των πολιτών.

«Τα καλά λόγια που μου είπαν στο ΔΝΤ αντανακλά τους κόπους του ελληνικού λαού. Μας λένε ότι η Ελλάδα είναι success story γιατί βλέπουν ότι βγήκαμε από 3 μνημόνια, πέφτει το χρέος, υπάρχει ανάπτυξη» υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ ο «τσάρος» της ελληνικής οικονομίας.

Όσο μπορούμε ενισχύουμε τις τσέπες των πολιτών

Όπως τόνισε «έρχονται χρήματα στην τσέπη των πολιτών στον βαθμό που η χώρα μπορεί. Ξέρετε στην Ελλάδα είχαμε πολλούς Χάρι Πότερ που δεν αποδείχθηκαν τόσο μάγοι. Η συνταγή που δουλεύει είναι η εργασία μέρα-μέρα, εβδομάδα-εβδομάδα» «30 Νοεμβρίου ξεκινάμε με επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε τα 250 ευρώ σε 1,4 εκατ συνταξιούχους. Συνολικά το επόμενο 8μηνο θα δοθούν 2,5 δισ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουμε φοροαπαλλαγές που θα τις δουν ως αυξήσεις στον μισθό τους στο Δημόσιο» είπε ακόμα ο κ. Πιερρακάκης κάνοντας λόγο για αυξήσεις που «θα είναι σημαντικές για να πάρει ανάσα το νοικοκυριό. Είναι οι ρεαλιστικές και το μάξιμουμ».

Δεν ρισκάρουμε με τη χώρα

Στην ερώτηση, δε, ποιος είναι ο στόχος στο τέλος της 4ετιας είπε «δεν θα περάσουμε τον λογαριασμό στους επόμενους και σίγουρα δεν θα ρισκάρουμε την κατάσταση της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να θεωρείται φάρος σταθερότητας. Πάνω σε αυτό χτίζει την ανάπτυξη για να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό. Θα το πετύχουμε με επενδύσεις, αύξηση εξαγωγών

«Η χώρα έχει ενδιαφέρον διεθνώς με όρους που δεν το είχε στο παρελθόν και έχουμε ευθύνη ως κυβέρνηση για να το φέρουμε ως επενδύσεις» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε δείξει ότι όποτε υπάρχει χώρος και μέρισμα ανάπτυξης θα επιστρέφει στην κοινωνία ο στόχος είναι όλα τα μέτρα πολιτικής όπως το να πιάσεις τη φοροδιαφυγή να έχουν κοινωνικό μέρισμα».

Προανήγγειλε, επίσης, τη σύνταξη νέου κώδικα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας ενώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου είπε ότι «έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο και μαζεύουμε τα στοιχεία για τα τιμολόγια οργανισμό-οργανισμό και τους επόμενους μήνες θα δημοσιοποιηθούν στην οποία θα εξηγείται και κάθε καθυστέρηση».

Αύξηση φόρου στα τσιγάρα ενισχύει ενδεχομένως το λαθρεμπόριο

Για την ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με την αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα είπε ότι πρέπει «να γίνει με τρόπο ρεαλιστικό. Έχουμε διαπιστώσει ότι καμιά φορά προσπαθείς να κάνεις κάτι καλό αυξάνοντας ένα φόρο για κάτι που αφορά τη δημόσια υγεία και καταλήγεις με λαθρεμπόριο. Είπαμε ας μην το παρακάνουμε»