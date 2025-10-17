Ποιους είδε ο Πιερρακάκης στην Ουάσιγκτον

Στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων.

Αυτές περιελάμβαναν επαφές με την Τζιν Σαχίν, επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, τον τούρκο ομόλογό του Μεχμέτ Σιμσέκ και τον υπουργό Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊσάλ Φ. Αλιμπραχίμ.

Στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός Οικονομικών συναντήθηκε με τον Αλφρεντ Κάμερ, διάδοχο του Πολ Τόμσεν στο Ευρωπαϊκό Τμήμα του Ταμείου. Επιπλέον, στο δείπνο που παραθέτει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ, ο έλληνας υπουργός ήταν ο ένας από τους τέσσερεις ομιλητές.