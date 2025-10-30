Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Θολές» οι σχέσεις ΟΠΕΚΕΠΕ-Cognitera-Neuropublic – Ο Οργανισμός υπεύθυνος για την αδιαφάνεια

Μία ακόμη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Πέμπτη (30/10).

Αρχικά, σήμερα επρόκειτο να εξεταστεί ο κληθείς μάρτυρας από την εταιρία «SOL Crowe» των ορκωτών ελεγκτών. Ωστόσο, κατόπιν αποδοχής αιτήματος του ΠΑΣΟΚ, κλητεύθηκε η ορκωτή λογίστρια κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκαν με την κατάθεση του Σπυρίδωνος Καραμπλιάνη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας Cognitera.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το 2022-2023 υπήρχαν αντιδράσεις για την μεταφορά των συστημάτων στο gov.gr και την απεξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα από τους διευθυντές άμεσων ενισχύσεων, τεχνικών ελέγχων και πληροφορικής.

Όπως υπογραμμίζουν διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη, ο μάρτυρας, απαντώντας σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ότι κατά τη διοίκηση Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία Cognitera παρεμποδίστηκε στην εκτέλεση του έργου της, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών.

Σημειώνεται πως η εταιρία έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του Μπαμπασίδη και έχει παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών δεν οφείλεται στις εταιρίες Cognitera ή Neuropublic, αλλά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, τα οποία φέρουν την ευθύνη για τη συνολική πρόοδο του έργου.

Σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των παραγωγών, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εταιρία έχει υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας και επεξεργάζεται μόνο ανώνυμα δεδομένα.

Ωστόσο, «δεν έδωσε σαφή απάντηση για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων», σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚΑ, «γεγονός που», όπως σημειώνουν, «δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως από την κατάθεση προκύπτει ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ – Cognitera – Neuropublic παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρει πρωταρχική ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας.