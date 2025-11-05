ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανοιχτή επιστολή των Αμερικανών στην Ελλάδα προς Γκιλφόιλ: Ανησυχία για τις πολιτικές Τραμπ
Πολιτική
17:49 - 05 Νοε 2025

Ανοιχτή επιστολή των Αμερικανών στην Ελλάδα προς Γκιλφόιλ: Ανησυχία για τις πολιτικές Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Democrats Abroad Greece (DAGR) δημοσίευσαν ανοιχτή επιστολή προς τη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εκφράζοντας τις ανησυχίες των Αμερικανών πολιτών που ζουν στη χώρα σχετικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι οι πολιτικές του Τραμπ, από την οικονομία και τη μετανάστευση έως τις επιθέσεις στο κράτος δικαίου, έχουν γίνει όλο και πιο αντιδημοφιλείς στις ΗΠΑ, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και τα πρόσφατα αποτελέσματα τοπικών εκλογών.

Οι Democrats Abroad Greece ζητούν από την πρέσβειρα να λειτουργήσει ως «αντίβαρο» στις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών των ΗΠΑ για την Ελλάδα, όπως οι νέοι δασμοί, οι εμπορικοί πόλεμοι και η κακομεταχείριση ξένων επισκεπτών. Επιπλέον, καλούν την κα Γκίλφοϊλ να στηρίξει την προστασία των δικαιωμάτων ψήφου των Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δεκάδων χιλιάδων που ζουν στην Ελλάδα.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή και τα μέλη του Democrats Abroad Greece θα ήθελαν να σας καλωσορίσουν θερμά την Αθήνα και ανυπομονούν να συνεργαστούν μαζί σας για την οικοδόμηση της ήδη ισχυρής διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας.

Την τελευταία μιάμιση δεκαετία, αυτή η σχέση έχει φτάσει σε νέα ύψη στη συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη. Η ειλικρινής υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με την προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, έχει διαγράψει σχεδόν όλη την ιστορική δυσαρέσκεια που βάραινε επί μακρόν τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βοηθήσετε στην περαιτέρω βελτίωση του κλίματος.

Ακόμα κι έτσι, ένας ενεργός, χαρισματικός πρεσβευτής θα ήταν ένα ευπρόσδεκτο αντίβαρο στις ειδήσεις που φτάνουν στους Έλληνες από τις ΗΠΑ αυτές τις μέρες. Οι πιθανές απώλειες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί από τους νέους δασμούς, οι επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων στην ελληνική ναυτιλία, οι επιθέσεις στο διεθνές δίκαιο και τους θεσμούς και η κακομεταχείριση των ξένων επισκεπτών στην Αμερική, είναι όλα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες οικοδεσπότες σας και το ελληνικό κοινό.

Όπως γνωρίζετε, η Αμερική αποτελεί εδώ και καιρό πόλο έλξης για τους Έλληνες. Για το εκατομμύριο ή περισσότερους Έλληνες που μετανάστευσαν στην Αμερική τον περασμένο αιώνα, οι ΗΠΑ ήταν πάντα μια χώρα ευκαιριών – ένα μέρος όπου η σκληρή δουλειά και η επιχειρηματικότητα ανταμείβονταν. ένας προορισμός για την εκπαίδευση, την έρευνα και την προώθηση της γνώσης· και ως ελεύθερη και ανοιχτή δημοκρατία. Τόσο η Αμερική όσο και η Ελλάδα επωφελήθηκαν από αυτή την ανταλλαγή. Ωστόσο, η γοητεία της Αμερικής για πιθανούς μετανάστες έχει σκοτεινιάσει τους τελευταίους μήνες εν μέσω ιστοριών τρόμου για αυθαίρετες κρατήσεις και απελάσεις, επιθέσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια, αύξηση της πολιτικής βίας και αυξανόμενη χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για αστική αστυνόμευση.

Και για τους δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στην Ελλάδα, την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο να επιβάλουν εξοντωτικούς περιορισμούς στους ψηφοφόρους του εξωτερικού και την εχθρότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους Αμερικανούς ψηφοφόρους του εξωτερικού, το θέμα των επιστολικών ψήφων είναι ζωτικής σημασίας. Ελπίζουμε ότι θα δώσετε προσοχή σε ένα κρίσιμο, όλο και πιο παραμελημένο μέρος των καθηκόντων κάθε διπλωμάτη: δηλαδή, να φροντίζει τη μεγάλη κοινότητα των πολιτών των ΗΠΑ που κατοικούν εδώ.

Η Αμερική και η Ελλάδα έχουν επωφεληθεί σημαντικά από την αμοιβαία σχέση που χαρακτήρισε τη μακρά φιλία των δύο χωρών. Από τους ιδρυτές των ΗΠΑ που δανείστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα ιδανικά της αρχαίας Ελλάδας, μέχρι τους πολλούς σύγχρονους Έλληνες που συνέβαλαν στην πρόοδο της Αμερικής στις επιστήμες και τις τέχνες, μέχρι τα αλληλένδετα γεωπολιτικά συμφέροντα που μοιράζονται και οι δύο χώρες σε αυτήν την περιοχή του κόσμου. Ελπίζουμε ότι η παραμονή σας στην Ελλάδα θα αποδειχθεί σημαντικό δομικό στοιχείο σε αυτή τη διμερή σχέση δύο αιώνων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός
Πολιτική

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία
Αναλύσεις

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting
Magazino

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις διπλωματικές της δυνατότητες 

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ