Άμεση ενίσχυση της ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου ζητάει η Ελένη Βατσινά
08:00 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου ανέδειξε με κοινοβουλευτική της παρέμβαση η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, το Βενιζέλειο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες δευτεροβάθμιας περίθαλψης στην Κρήτη, όμως η λειτουργία του βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο λόγω της σοβαρής και συνεχιζόμενης υποστελέχωσης της ΜΕΘ και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στη ΜΕΘ λειτουργούν μόνο& 12 από τα διαθέσιμα 15 κρεβάτια, αποκλειστικά λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Σήμερα υπηρετούν μόλις 29 νοσηλευτές, όταν ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός –σύμφωνα με το ΚΕΣΥ– είναι 36, ενώ διεθνή πρωτόκολλα προβλέπουν ακόμη μεγαλύτερη στελέχωση. Η δραματική αυτή έλλειψη έχει οδηγήσει σε ένα περιβάλλον πλήρους εξουθένωσης για το προσωπικό, με 1.583 οφειλόμενες ημέρες κανονικών αδειών και 162 οφειλόμενες ημέρες αναπαύσεων (ρεπό).

Η κατάσταση αυτή παραβιάζει βασικούς κανόνες ασφαλείας, εγείρει σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς και εξαντλεί ψυχικά και σωματικά τους νοσηλευτές. Είναι πλέον εμφανές ότι η Πολιτεία δεν παρέχει την αναγκαία στελέχωση, με αποτέλεσμα η ΜΕΘ να λειτουργεί σε συνθήκες που δεν συνάδουν με τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες για ασφαλή εντατική νοσηλεία” – αναφέρει χαρακτηριστικά η κ.Βατσινά.

Με βάση τα παραπάνω, η Ηρακλειώτισσα βουλευτής ζητά σαφείς απαντήσεις από τον Υπουργό Υγείας για:

  • Την άμεση προκήρυξη μόνιμων θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να λειτουργήσουν και τα 15 διαθέσιμα κρεβάτια της ΜΕΘ.
  • Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενίσχυσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Βενιζελείου.
  • Τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για την αποκατάσταση των οφειλόμενων αδειών και ρεπό, που αποτελούν τόσο παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων όσο και παράγοντα επιβάρυνσης της ασφάλειας ασθενών και προσωπικού.

Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η υγειονομική ασφάλεια των πολιτών της Κρήτης δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο και καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα στις αναγκαίες προσλήψεις και παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

