ΗΠΑ: Η Βουλή ψήφισε συντριπτικά υπέρ (427-1) της δημοσιοποίησης των αρχείων του Έπσταϊν

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Τρίτη (18/11) με συντριπτική πλειοψηφία ένα νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα αρχεία που σχετίζονται με τον αποβιώσαντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein, τερματίζοντας μια πολύμηνη αντιπαράθεση. Επόμενο στάδιο η απόφαση στη Γερουσία.

Η ψηφοφορία 427-1 αποτέλεσε την εντυπωσιακή κορύφωση μιας διακομματικής προσπάθειας των βουλευτών Thomas Massie (Ρεπουμπλικανός–Κεντάκι) και Ro Khanna (Δημοκρατικός–Καλιφόρνια), η οποία μέχρι την Κυριακή είχε συναντήσει σφοδρή αντίσταση από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που επανειλημμένα επέμεινε ότι η εστίαση στα αρχεία του Epstein ήταν μια «απάτη» που προωθούσαν οι Δημοκρατικοί.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Βουλής Mike Johnson (Ρεπουμπλικανός–Λουιζιάνα) ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει το νομοσχέδιο — αν και συνέχισε να υποστηρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα στο κείμενο που πρέπει να επιλυθούν στη Γερουσία πριν αυτό γίνει νόμος.

Ο Johnson είπε, σύμφωνα με την Washington Post, ότι έχει μιλήσει με τον ηγέτη της πλειοψηφίας στη Γερουσία, John Thune (Ρεπουμπλικανός–Νότια Ντακότα), σχετικά με τροποποίηση του νομοσχεδίου — το οποίο ο Johnson χαρακτήρισε «πολιτικό τέχνασμα» των Δημοκρατικών — ώστε να συμπεριλάβει πρόσθετες προστασίες για τα θύματα που αναφέρονται στα αρχεία και θέλουν να παραμείνουν ανώνυμα.

«Όλοι οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν να καταγραφεί ότι είναι υπέρ της μέγιστης διαφάνειας», είπε ο Johnson. «Αλλά θέλουν επίσης να σημειώσουν ότι απαιτούμε να διορθωθούν αυτά τα ζητήματα πριν προχωρήσει η διαδικασία και ολοκληρωθεί.»

Ρεπουμπλικανοί από όλο το ιδεολογικό φάσμα ενώθηκαν με τους Δημοκρατικούς για να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου.

Καθώς γινόταν όλο και πιο σαφές ότι θα μπορούσε να χάσει την ψηφοφορία στη Βουλή, ο Τραμπ άλλαξε στάση την Κυριακή, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα να στηρίξουν το νομοσχέδιο, το οποίο θα υποχρεώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό που σχετίζεται με την έρευνα και δίωξη του Epstein.

Ο Thune δεν έχει δηλώσει δημόσια εάν η Γερουσία θα εξετάσει το νομοσχέδιο για τον Epstein. Θα χρειαστούν 60 ψήφοι για να υπερβεί μια προσπάθεια παρεμπόδισης (filibuster). Οι υποστηρικτές της νομοθεσίας ελπίζουν ότι η ισχυρή ψήφος στη Βουλή θα πιέσει τη Γερουσία να προχωρήσει.