Ιστορική διάκριση για Τεττέη: Έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που βραβεύεται από τη Fifpro
22:12 - 18 Νοε 2025

Ιστορική διάκριση για Τεττέη: Έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που βραβεύεται από τη Fifpro

Reporter.gr Newsroom
Ο Ανδρέας Τεττέη, πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ στην προσπάθεια κατά του ρατσισμού, τιμήθηκε από τη FIFPRO με το βραβείο Player Activism για τη συμμετοχή του σε καμπάνιες ενημέρωσης κατά του ρατσισμού. Με αυτό τον τρόπο, ο 25χρονος έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που λαμβάνει διάκριση στα Merit Awards.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

«Μεγάλη διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη και τον ΠΣΑΠΠ, καθώς ο διεθνής επιθετικός κατέκτησε το βραβείο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για την στάση του απέναντι στον ρατσισμό.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO, απονέμονται τα Merit Awards σε ποδοσφαιριστές-μέλη των Συνδέσμων που συμμετέχουν. Πρόκειται για έναν θεσμό που τιμά παίκτες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Στα φετινά βραβεία, λοιπόν, υποψήφιος εκ μέρους του ΠΣΑΠΠ ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος είναι και πρεσβευτής κατά του ρατσισμού του ελληνικού Συνδέσμου, λαμβάνοντας μέρος σε δράσεις και εμπνέοντας τα παιδιά.

Η αρμόδια επιτροπή μελέτησε προσεκτικά την ιστορία και τα πεπραγμένα του, άκουσε τον τρόπο με τον οποίο μιλά και απεφάνθη: Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ο φετινός νικητής του Player Activism Award!

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση, ανάμεσα σε υποψήφιους από όλον τον κόσμο, γεγονός που αποδεικνύει πως ο Ανδρέας είναι ξεχωριστός και εκτός γηπέδων! Πρόκειται, παράλληλα, και για μια μεγάλη στιγμή για τον ΠΣΑΠΠ, με τη FIFPRO να αναγνωρίζει την ελληνική υποψηφιότητα και τον ρόλο του Τεττέη ως Πρεσβευτή».

Ενώ σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση της FIFPRO:

«Ο Ανδρέας Τεττέη τιμήθηκε στα βραβεία της FIFPRO με το Player Activism 2025.

Ο Έλληνας διεθνής ηγείται της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία και διοργανώνει εκστρατείες για την ένταξη και τον σεβασμό σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Ανδρέας προτάθηκε από τον ΠΣΑΠΠ».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 22:13
