Αγρότες: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Ενιαίο μπλόκο ετοιμάζεται στη Νίκαια

Οι αγρότες της Θεσσαλίας προετοιμάζονται για δυναμικές κινητοποιήσεις και σχεδιάζουν να στήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη που έγινε στα Φάρσαλα.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, υπογράμμισε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος είναι σοβαρές και έντονες. Η οργή και η αγανάκτηση είναι διάχυτες και όλα δείχνουν ότι αυτό θα μεταφραστεί σε δυναμικές δράσεις στους δρόμους.

Όπως δήλωσε, οι αγρότες αποφάσισαν να πάνε στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής για να οριστεί η ημερομηνία του μεγάλου μπλόκου. Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, οι δυσλειτουργίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η απώλεια πάνω από 450.000 ζώων.

{https://www.youtube.com/watch?v=Kc187W_uqA0&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.skai.gr%2F&source_ve_path=MjM4NTE}

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα, να παραμείνουν στις περιοχές τους και να υπερασπιστούν τα χωριά και τα χωράφια τους, ενώ δίνουν έμφαση στην ενότητα του αγροτικού κινήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dec1orsy1ett?integrationId=eexbs1jkg0kofln}