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Μητσοτάκης για πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ελάχιστο χρέος μας να βοηθούμε και να μην λησμονούμε
Πολιτική
15:10 - 09 Δεκ 2025

Μητσοτάκης για πληγέντες σε Μάτι και Μάνδρα: Ελάχιστο χρέος μας να βοηθούμε και να μην λησμονούμε

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του τόνισε ότι οκτώ χρόνια μετά τις τραγωδίες στη Μάνδρα και το Μάτι οι πληγές παραμένουν ανοιχτές, ενώ ανακοίνωσε μέτρα στήριξης για τα θύματα. 

Όπως ανέφερε στην ανάρτηση του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οικογένειες των νεκρών, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ, ενώ θα διασφαλίζονται οι επιδικασθείσες αποζημιώσεις τους, θα διαγράφονται οι οφειλές προς εφορία και ταμεία και η υγειονομική και ψυχολογική τους υποστήριξη θα αναλαμβάνεται από το κράτος.

Πιο αναλυτικά στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός αναφέρει: «Οκτώ χρόνια από το δράμα στη Μάνδρα και την τραγωδία στο Μάτι που ακολούθησε, οι πληγές δεν έχουν επουλωθεί. Ο αγώνας όσων επέζησαν τραυματισμένοι σωματικά και ψυχικά και ο πόνος όσων έχασαν αγαπημένους μαζί με τα σπίτια και τις ελπίδες τους, παρέμενε μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι η Πολιτεία δεν έκανε όσα έπρεπε.

Σήμερα η κυβέρνηση απαντά σε αυτήν την άδικη και πολυετή εκκρεμότητα. Όχι με εύκολα λόγια συμπαράστασης. Αλλά με πράξεις ουσιαστικής στήριξης. Παρέχοντας στα θύματα την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη προς τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Γιατί η αλληλεγγύη δεν πρέπει να γνωρίζει διακρίσεις.

Έτσι, στο εξής, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Θωρακίζονται, επίσης, οι αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί. Χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Και διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παράλληλα, η υγειονομική κάλυψη όπως και η ψυχολογική τους υποστήριξη γίνονται υπόθεση του Κράτους. Τίποτα, δυστυχώς, δεν μπορεί να αλλάξει όσα συνέβησαν. Η Πολιτεία, ωστόσο, ταυτόχρονα με την ανάταξη του Δημοσίου, οφείλει να ανακουφίζει, όσο γίνεται, και τα τραύματα που αφήνουν πίσω τέτοιες τραγωδίες.

Ελάχιστο χρέος μας είναι διαρκώς να βοηθούμε και ποτέ να μην λησμονούμε».

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