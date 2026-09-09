Μητσοτάκης σε Μακρόν: Είμαστε πολύ περήφανοι για τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2.000 συμμετέχοντες και εκπροσώπους δεκάδων χωρών τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη.

Η κίνηση αυτή ανέδειξε και τον διευρυμένο χαρακτήρα της διαστημικής δραστηριότητας, η οποία πλέον δεν αποτελεί πεδίο αποκλειστικά των μεγάλων δυνάμεων που πρωταγωνίστησαν στην εξερεύνηση του Διαστήματος κατά τον 20ό αιώνα, αλλά αφορά ολοένα και περισσότερες χώρες.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Γάλλου προέδρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον Αδριανό Γολέμη, χαρακτηρίζοντάς τον έμπειρο επιστήμονα και επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας του σε μια διεθνή διοργάνωση αυτού του επιπέδου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εξέλιξη της Ελλάδας στον διαστημικό τομέα, σημειώνοντας ότι η χώρα, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν δεν είχε ισχυρή παρουσία στον συγκεκριμένο χώρο, έχει πλέον προχωρήσει στην εκτόξευση 18 δορυφόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπικότητα του Έλληνα αστροναύτη, τονίζοντας ότι ο Γολέμης είναι ένας άνθρωπος που «δεν πέρασε τη ζωή του μπροστά σε μία οθόνη».

Η συγκεκριμένη αναφορά συνδέθηκε από τον πρωθυπουργό με το ενδιαφέρον που έχει εκφράσει ο Εμανουέλ Μακρόν για τον περιορισμό της εξάρτησης των νέων από τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες.

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