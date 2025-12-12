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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε live το 100 για τον «Φραπέ»
Πολιτική
09:39 - 12 Δεκ 2025

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάλεσε live το 100 για τον «Φραπέ»

Reporter.gr Newsroom
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Το «100» σε live μετάδοση κάλεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το βράδυ της Πέμπτης (11/12), προκειμένου να καταγγείλει τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ») για τις απειλές που φέρεται να εξαπέλυσε εναντίον της, βγαίνοντας από την αίθουσα της Εξεταστικής στη Βουλή.  

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) μία «θυελλώδης» συνεδρίασης της Εξεταστικής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε στο τέλος της μετά από περίπου εννέα ώρες. Ο μάρτυρας, Γιώργος Ξυλούρης, αποδεσμεύτηκε, αλλά τελικά λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στην αίθουσα, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως στο μικρό διάστημα που μεσολάβησε κι ενώ εκείνος βρισκόταν έξω από την αίθουσα, αλλά παρουσία αστυνομικών και δημοσιογράφων, είπε εις βάρος της: «Θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι που θέλει να με βάλει φυλακή».

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Η κα Κωνσταντοπούλου επέμεινε να παρέμβει ο εισαγγελέας, να του ασκηθεί δίωξη αυτεπάγγελτα και να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία, κάτι που δεν συνέβη, ενώ παράλληλα και για όσο ακόμη συνεδρίαζε η Επιτροπή, το ζήτημα δεν έλαβε την έκταση που ζητούσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Τελικά, όπως είπε η ίδια αργότερα τόσο στο σχετικό video που ανήρτησε, όσο και στην τηλεόραση του Kontra όπου βρέθηκε καλεσμένη, μετά το πέρας της Εξεταστικής πήγε στον πρόεδρο της Βουλής, για να του ζητήσει να ενημερώσει τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι επιθυμεί να κάνει καταγγελία. Εκείνος, σύμφωνα με την κα Κωνσταντοπούλου, επιφυλάχθηκε.

Έτσι, αφού η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας περίμενε – όπως είπε – στο γραφείο της στη Βουλή για 3,5 περίπου ώρες, αλλά δεν εμφανίστηκε κανείς ανταποκρινόμενος στην καταγγελία της, κάλεσε η ίδια την «Άμεσο Δράση», θέλοντας να καταγραφεί η καταγγελία της και η πρόσκληση στον εισαγγελέα να παρέμβει.

Μιλώντας με αστυνομικό της «Άμεσης Δράσης», η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε να ενημερωθεί ο ανώτερός της για την καταγγελία, αλλά και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου «και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία.»

«Βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 11 παρά 20 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία», είπε ακόμη η ίδια.

«Έχει καταγραφεί και θα έρθει περιπολικό», απάντησε η τηλεφωνήτρια στο 100.

Περιπολικό έξω από το Kontra

Πράγματι, το περιπολικό έφτασε τελικά έξω από τον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να δηλώνει στον «αέρα» της εκπομπής που εμφανιζόταν εκείνη την ώρα: «Ελπίζω να μην φύγουν».

«Δεν θα φύγω, θα τους ζητήσω σε ένα γραφείο να λάβουν την κατάθεσή μου. Δεν θα το κάνω σε περιπολικό. Ελπίζω να εμφανιστεί και ένας εισαγγελέας. Δεν θα κάνω πίσω, θα παρακολουθείτε και εσείς live τις εξελίξεις», είπε ακόμη.

Ωστόσο, μετά από λίγη ώρα διαπιστώθηκε ότι το περιπολικό έφυγε. Η κα Κωνσταντοπούλου ανέφερε σε ανάρτησή της που ακολούθησε: «Το περιπολικό ήρθε στον (τηλεοπτικό) σταθμό, αλλά “κάποιος” τους είπε να φύγουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή περιμένω 12.30 της 12 Δεκεμβρίου 2025 περιμένω εδώ».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 10:01
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