Γκιλφόιλ: Ο Τραμπ ευχαριστεί την Ελλάδα - «Σημαντική νίκη» κατά των διεθνών ναρκεμπόρων

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία και τις συνεργαζόμενες διεθνείς αρχές για την εξάρθρωση μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε τόνους κοκαΐνης. Η κατάσχεση του σκάφους που μετέφερε περίπου πέντε τόνους ναρκωτικών, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί σημαντική νίκη στον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε γραπτή της δήλωση, η πρέσβης τόνισε: «Η κατάσχεση και οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν σήμερα αποτελούν μια σημαντική νίκη στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και θα πρέπει να λειτουργήσουν ως προειδοποίηση προς όσους επιδιώκουν να πράξουν το ίδιο. Εκ μέρους του προέδρου Τραμπ και ολόκληρης της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Ανάλυσης και Επιχειρήσεων Ναυτιλίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, το Γαλλικό Ναυτικό και, φυσικά, την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA), για τις άοκνες προσπάθειές τους να σπάσουν την αλυσίδα της διακίνησης ναρκωτικών και να ενισχύσουν την ασφάλεια στα σύνορα και στους δρόμους μας. Η μακροχρόνια συνεργασία της DEA με τις αντίστοιχες αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο βασίζονται στον στενό συντονισμό και την ουσιαστική ανταλλαγή πληροφοριών. Η τελευταία αυτή κατάσχεση αποτελεί απόδειξη ότι οι προσπάθειες αυτές αποδίδουν καρπούς και ότι δε θα σταματήσουμε ποτέ να οδηγούμε τους διακινητές ναρκωτικών ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «πολύ σημαντική ημέρα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο». Τόνισε ότι ο «πόλεμος» ενάντια στους διακινητές ναρκωτικών θα συνεχιστεί και αναφέρθηκε στη συντονισμένη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Ναρκωτικών, της DEA και άλλων διεθνών υπηρεσιών, καθώς και του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Δ.Α.Ο.Ε., που στοχεύει στην πλήρη εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που πλήττουν την κοινωνία, από λαθρεμπόρους και ναρκέμπορους έως εκβιαστές και φοροφυγάδες.