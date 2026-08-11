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Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA
Ειδήσεις
14:13 - 11 Αυγ 2026

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τάχθηκε σήμερα (11/8) υπέρ του επικεφαλής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Τζιάνι Ινφαντίνο, καθώς εντείνονται οι πιέσεις για την αποχώρησή του από την προεδρία της FIFA, μετά το ναυάγιο του σχεδίου του για την πώληση τμημάτων των διοργανώσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

«Η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος εάν, για οποιονδήποτε λόγο, εξέταζε ακόμη και το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο. Είναι εξαιρετικός, καθώς μόλις ηγήθηκε του πιο επιτυχημένου Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει διοργανωθεί ποτέ, και μάλιστα με διαφορά τέσσερις φορές μεγαλύτερη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ το πρωί της Τρίτης στην πλατφόρμα Truth Social.

Όπως σημειώνει το Politico, Τραμπ και Ινφαντίνο ανέπτυξαν στενή σχέση κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, το οποίο φιλοξενήθηκε φέτος στη Βόρεια Αμερική, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμμετείχε στην απονομή του τροπαίου στην Ισπανία, μετά τη νίκη της, στο Νιου Τζέρσεϊ τον περασμένο Ιούλιο.

Να σημειωθεί ότι ο Ινφαντίνο έχει δεχθεί καταιγισμό επικρίσεων και αιτημάτων για παραίτηση, μετά τις αποκαλύψεις ότι σχεδίαζε να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία αποσπώντας την από τον ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εποπτεύει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η FIFA Forward Enterprise θα είχε στην ιδιοκτησία και τη διαχείρισή της τα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών μεταδόσεων, των χορηγιών, των εισιτηρίων, των αδειοδοτήσεων και συναφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, ο Τζόσουα Κούσνερ, -αδελφός του γαμπρού του Τραμπ-, Τζάρεντ Κούσνερ, φερόταν να είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αποτελέσει το βασικό επενδυτή στο αμφιλεγόμενο αυτό εγχείρημα.

Ο επικεφαλής της FIFA απέσυρε το σχέδιο έπειτα από έντονες αντιδράσεις, ωστόσο έχει σκληρύνει τη στάση του, καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία UEFA έχουν υποστηρίξει ότι θα πρέπει να παραιτηθεί.

«Αν φύγει, η FIFA δε θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένη ή κερδοφόρα», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Τραμπ.

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