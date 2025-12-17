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Χρυσοχοϊδης για το πως πιάστηκε το σκάφος του Έλληνα Εσκομπάρ: «Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία»
Ειδήσεις
15:24 - 17 Δεκ 2025

Χρυσοχοϊδης για το πως πιάστηκε το σκάφος του Έλληνα Εσκομπάρ: «Είναι μία πάρα πολύ σημαντική επιτυχία»

Reporter.gr Newsroom
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Η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης με επικεφαλής τον αποκαλούμενο «Έλληνα Εσκομπάρ», Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ως μία «πάρα πολύ σημαντική επιτυχία» των διωκτικών Αρχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου πέντε τόνοι κοκαΐνης, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εντοπίστηκαν κρυμμένοι στα αμπάρια σκάφους που κατασχέθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη ΓΑΔΑ το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12), ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε για μια «πολεμική επιχείρηση απέναντι στους επαγγελματίες διακινητές ναρκωτικών», τονίζοντας ότι οι Αρχές κατάφεραν να αποσπάσουν από τα διεθνή κυκλώματα τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών που προορίζονταν για την ευρωπαϊκή αγορά. Όπως επισήμανε, πρόκειται για αποτελέσματα που ωφελούν ουσιαστικά τις κοινωνίες και τις χώρες, προστατεύοντας κυρίως τους νέους ανθρώπους.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση, σημειώνοντας πως οι Αρχές θα βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση για την αποδόμηση και άλλων εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε τόσο σοβαρές και επικίνδυνες παράνομες πράξεις.

Για την εξάρθρωση του κυκλώματος η ΕΛΑΣ συνεργάστηκε με την DEA της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η επιχείρηση «Ίππαλος»

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, όλα ξεκίνησαν μετά από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα. Η επιχείρηση πήρε την κωδική ονομασία «Ίππαλος» και οδήγησε στον τερματισμό της δράσης μιας «διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης» τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά κοκαΐνης μέσω αλιευτικών σκαφών, που συνδέονταν με νομιμοφανείς εταιρικές δομές.

Μετά από τις πληροφόριες που έδωσε το Ελληνικό FBI στην αμερικανική δίωξη ναρκωτικών DEA, το σκάφος 27 μέτρων με την ονομασία «Ουρανία Α» τέθηκε σε παρακολούθηση και λίγο έξω από τη Μαρτινίκα, άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας έκαναν ρεσάλτο στο ναρκόπλοιο. Το σκάφος ρυμουλκήθηκε έως την Μαρτινίκα όπου εκεί πέρασαν χειροπέδες στο πλήρωμα και κατέσχεσαν το ναρκωτικά.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρουσίασε τον τρόπο δράσης της οργάνωσης. Όπως ανέφερε, το αρχηγικό μέλος είχε τον πλήρη συντονισμό του κυκλώματος, αναλαμβάνοντας τη στρατολόγηση των πληρωμάτων, την επιλογή και τον εξοπλισμό των σκαφών με ειδικά συστήματα, καθώς και τη διεκπεραίωση της απαραίτητης γραφειοκρατίας. Παράλληλα, διατηρούσε άμεσες επαφές με τους προμηθευτές ναρκωτικών, συντόνιζε τις παραλαβές εν πλω και καθοδηγούσε τη μεταφορά και την τελική παράδοση των φορτίων στους παραλήπτες.

Σημαντικό ρόλο είχε επίσης στη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων, τα οποία φέρεται να «ξεπλένονταν» μέσω εταιρειών και δραστηριοτήτων που συνδέονταν με τον χώρο της αλιείας. Η κ. Δημογλίδου έκανε ειδική μνεία σε έναν 71χρονο στενό συνεργάτη του αρχηγού, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί και φέρεται να διατηρούσε επαφές με ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε ημεδαπούς ηλικίας 38 και 43 ετών, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», δημιουργώντας εταιρείες που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση και την προετοιμασία των σκαφών. Αντίστοιχο ρόλο φέρονται να είχαν ακόμη ένας 42χρονος και ένας 61χρονος, στο όνομα των οποίων ιδρύονταν και λειτουργούσαν εταιρικά σχήματα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος χρησιμοποιούσε άτομα με ναυτική εμπειρία, όπως καπετάνιους και ναύτες με δίπλωμα πηδαλιούχου, τα οποία αποτελούσαν τα πληρώματα των σκαφών. Αυτά τα πληρώματα αναλάμβαναν την παραλαβή, τη μεταφορά και την παράδοση των ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα.

Το εύρος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης χαρακτηρίζεται διεθνές, με επαφές στη Λατινική Αμερική, απόπειρες δημιουργίας διαδρομών μέσω Αφρικής, επιχειρησιακή δραστηριότητα στον Ατλαντικό Ωκεανό και τελικούς προορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πλήγματα των τελευταίων ετών στη διεθνή διακίνηση κοκαΐνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/12/2025 - 16:26
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