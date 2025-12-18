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Σκέρτσος εναντίον Κωνσταντοπούλου: Εκπροσωπεί την πολιτική δυστοπία – Αδίστακτη, κυνική και αδιάφορη για την αλήθεια
Πολιτική
13:58 - 18 Δεκ 2025

Σκέρτσος εναντίον Κωνσταντοπούλου: Εκπροσωπεί την πολιτική δυστοπία – Αδίστακτη, κυνική και αδιάφορη για την αλήθεια

Reporter.gr Newsroom
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«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες απέδειξε για  άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη», υποστηρίζει ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε ανάρτηση, στην οποία αναφέρεται σε όσα έγιναν την Τετάρτη (17/12) στην Εξεταστική της Βουλής, όπου είχε προσέλθει ως μάρτυρας.  

Κατηγορεί, μάλιστα, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως εκτοξεύει λάσπη «απολύτως συνειδητά, φτάνοντας στο σημείο να εμπλέκει τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών της αντιπάλων και, στην περίπτωσή μου, τη γυναίκα μου».

Στη συνέχεια, ο κ. Σκέρτσος προσθέτει:

«Με την χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε – για δεύτερη φορά – μια συκοφαντία σε βάρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα "Αυγή" που την είχε αρχικά διακινήσει.

Παρότι καλόπιστα της το εξήγησα, όχι μόνο αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, αλλά σκοπίμως ανακύκλωσε τις συκοφαντίες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν.

Το ότι επιλέγει να στοχοποιήσει συνειδητά (και ενώ γνωρίζει το ψεύδος) μη πολιτικά πρόσωπα, αποκαλύπτει ότι είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη», σημειώνει ο υπουργός Επικρατείας και, γενικεύοντας, αναφέρει:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους.

Μπορώ, πλέον, βάσιμα να υποστηρίξω και από προσωπική πείρα ότι διαθέτει τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε, είτε εντός πολιτικής είτε εκτός.

Μιλάμε για μια πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική, ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της – μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της – επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της.

Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευάλωτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς.

Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται.

Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην εξεταστική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με εμένα, τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά», αναφέρει ο κ. Σκέρτσος για να καταλήξει:

«Χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ορρωδεί. Ποτέ και προ ουδενός. Προσωπικά, όπως και κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία, είμαι απέναντι της.»

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