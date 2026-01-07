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Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ πάσχει πολιτικά, συνταγματικά και ουσιαστικά
Πολιτική
18:03 - 07 Ιαν 2026

Κατρίνης: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ πάσχει πολιτικά, συνταγματικά και ουσιαστικά

Reporter.gr Newsroom
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Νομοσχέδιο «που πάσχει θεσμικά, συνταγματικά, διαδικαστικά και κυρίως πολιτικά και ουσιαστικά», χαρακτήρισε ο τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, το σχέδιο νόμου για τις Ένοπλες Δυνάμεις, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ τόνισε ότι αποδομεί τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του στρατιωτικού προσωπικού, αιφνιδιάζει, ανατρέπει επιλογές ζωής χιλιάδων στελεχών και πλήττει τη συνοχή και το ηθικό των μονάδων.    

Πιο αναλυτικά, στην αρχή της τοποθέτησής του στηλίτευσε τη σιωπή του πρωθυπουργού απέναντι στην ανατροπή των κανόνων του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι για την Ελλάδα πρόκειται για το μοναδικό νομικό έρεισμα της εθνικής κυριαρχίας.

Περνώντας στην ουσία του νομοσχεδίου, κατέκρινε το γεγονός ότι το νέο σύστημα προβλέπει έκτακτες κρίσεις οποτεδήποτε και προαγωγές ανώτατων αξιωματικών ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση χρονικών ορίων, δημιουργώντας συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας στο στράτευμα. Επισήμανε ότι ίδιοι βαθμοί κρίνονται από διαφορετικά όργανα και ότι για ανώτατους αξιωματικούς προβλέπονται διαφορετικά συμβούλια σε τακτικές και έκτακτες κρίσεις, γεγονός που οδηγεί σε πολυπλοκότητα και έλλειψη σαφούς ιεραρχικής λογοδοσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους υπαξιωματικούς, σημειώνοντας ότι η υποβάθμισή τους εμφανίζεται ήδη από τη φοίτηση, αφού προβλέπεται αποζημίωση 24% του βασικού μισθού για μαθητές ΑΣΜΥ έναντι 50% για μαθητές ΑΣΕΙ, την ώρα που φέτος έμειναν κενές σχεδόν οι μισές θέσεις στις σχολές υπαξιωματικών. Τόνισε ότι η δυνατότητα εξέλιξης εξαρτάται πλέον από δημοσιονομικούς όρους και όχι από τυπικά και υπηρεσιακά προσόντα, ενώ καταργούνται έξι βαθμοί χωρίς καμία μεταβατική πρόβλεψη για όσους ήδη υπηρετούν.

Στο μισθολογικό, ανέφερε ότι οι διαφημιζόμενες από την κυβέρνηση αυξήσεις 13 έως 24% δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς τα ίδια τα στελέχη μιλούν για αυξήσεις 4 έως 8% και όχι σε όλους, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σειρά ΑΣΣΥ του 2011 με καθαρή αύξηση μόλις 1,82 ευρώ. Πρόσθεσε ότι η πρόβλεψη προσωπικής διαφοράς επιβεβαιώνει πως μπορεί να προκύψουν αποδοχές χαμηλότερες από τις σημερινές.

Επικρίνοντας τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για ακαδημαϊκή αναβάθμιση των υπαξιωματικών τόνισε, ότι δεν διασφαλίζεται η αναγνώριση των σχολών τους ούτε οι αναγκαίοι πόροι, με αποτέλεσμα η απαίτηση πτυχίου ΑΕΙ για μετάταξη υπαξιωματικών να παραμένει στην πράξη ανεφάρμοστη.

Στα στρατολογικά, κατήγγειλε την κατάργηση της αναβολής για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, με πλήρη αγνόηση των πολυετών χρόνων αναμονής.

Αναφέρθηκε επίσης στο πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι αγνοείται στο παρόν νομοσχέδιο και παραμένει χωρίς επίδομα ειδικών συνθηκών παρά τις αυξημένες απαιτήσεις της εργασίας του.

Καταλήγοντας ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψηφίζει το νομοσχέδιο και ζήτησε την απόσυρσή του, καλώντας την κυβέρνηση να επανέλθει με ένα συνεκτικό πλαίσιο που να στηρίζει πραγματικά την δίκαιη εξέλιξη, την εκπαίδευση και τις αμοιβές των στελεχών.

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