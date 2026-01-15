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Τσουκαλάς για αγρότες: Η κυβέρνηση απέτυχε να προκαλέσει κοινωνικούς αυτοματισμούς
Πολιτική
16:00 - 15 Ιαν 2026

Τσουκαλάς για αγρότες: Η κυβέρνηση απέτυχε να προκαλέσει κοινωνικούς αυτοματισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις και την πρόσφατη ανακοίνωση μέτρων σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι είναι θετικό το γεγονός πως ξεκίνησε διάλογος, έστω και με καθυστέρηση, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση άλλαξε στάση και μπήκε τελικά σε συζήτηση με τους αγρότες. Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου μπορούν να ικανοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και επιστροφής των αγροτών στην εργασία τους, με όρους ασφάλειας για την παραγωγή και το εισόδημά τους. «Θέλουμε ανοιχτούς δρόμους, αλλά θέλουμε και ζωντανή ύπαιθρο, με ενεργά χωριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο σημείωσε ότι η μακρόχρονη παρουσία των αγροτών στους δρόμους, αλλά και η κοινωνική στήριξη που έλαβαν, παρά τις αναπόφευκτες δυσκολίες που προκαλεί κάθε κινητοποίηση, ανάγκασαν την κυβέρνηση να αποδεχθεί τον διάλογο. Τόνισε, ωστόσο, ότι όλη αυτή η ένταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η κυβέρνηση είχε καλέσει νωρίτερα τους αγρότες σε ειλικρινή συζήτηση με σαφείς κανόνες.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι επί ημέρες καλλιέργησε ένα παραπλανητικό αφήγημα περί πρωτοφανούς στήριξης των αγροτών, την ώρα που -όπως ανέφερε- αποδείχθηκε πως η βασική ενίσχυση ήταν μειωμένη κατά 25%.

Εξήγησε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη προς τους αγρότες οφείλεται στο γεγονός ότι η επισιτιστική επάρκεια και η διατροφική ασφάλεια αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και τελικά τον καταναλωτή. Παράλληλα, σημείωσε ότι πολλοί πολίτες αναγνωρίζουν πως με την ίδια κυβερνητική πολιτική σήμερα πλήττονται οι αγρότες, ενώ αύριο μπορεί να βρεθεί στη θέση τους οποιοσδήποτε άλλος κλάδος. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει συγκρουστεί με πολλές κοινωνικές ομάδες, γεγονός που ενισχύει τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών, ενώ απέτυχε να ενεργοποιήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς.

Υπογράμμισε ακόμη ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αγροτική παραγωγή, την ανάπτυξη ή τις τιμές στα ράφια, αλλά και την ποιότητα της διατροφής, αφήνοντας αιχμές για τη συμφωνία με τη Mercosur.

Ασκώντας ευρύτερη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία ασκεί πιέσεις που οδηγούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας να αισθάνεται οικονομικά στριμωγμένο και κοινωνικά περιθωριοποιημένο. Σχολιάζοντας δημοσκοπικά ευρήματα, σημείωσε ότι συχνά εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις και ερωτήματα που –όπως είπε– μοιάζουν να επιχειρούν καθοδήγηση ή χειραγώγηση της κοινής γνώμης, επισημαίνοντας πιθανά προβλήματα μεθοδολογίας.

Πρόσθεσε ότι είναι σκόπιμο οι δημοσκοπήσεις να αξιολογούνται όταν τα νέα κόμματα θα έχουν ιδρυθεί και τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε κρίσιμα ζητήματα. Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ούτε την εξιδανίκευσε ούτε την δαιμονοποίησε, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει σε «μεσσίες», αλλά σε συνεκτικά πολιτικά σχέδια για τη χώρα και την κοινωνία.

Τέλος, με αφορμή την ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον ελληνικό στόλο, τόνισε ότι η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας είναι αναγκαία και αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ειρήνης. Παράλληλα, επισήμανε ότι τέτοιες κινήσεις δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης, καθώς πρόκειται για εθνική στρατηγική που χρηματοδοτείται από τον ελληνικό λαό για την προστασία της χώρας.

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