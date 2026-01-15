Οι Climate Change παρουσιάζουν το άλμπουμ Vanishing Point στο Μέγαρο Μουσικής

Το μουσικό σύνολο Climate Change παρουσιάζει το άλμπουμ Vanishing Point στο Μέγαρο. Μια μοναδική συναρπαστική συνεργασία επτά μουσικών την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στις 20:30 στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

Το μουσικό σύνολο Climate Change παρουσιάζει για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο πλαίσιο της σειράς Γέφυρες το άλμπουμ Vanishing Point, που προέκυψε από την πρωτότυπη συνεργασία επτά σημαντικών μουσικών από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Σε αυτή τη μοναδική συναυλία, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ώρα 20.30 στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, θα παρουσιαστεί ολόκληρος ο ομώνυμος δίσκος που κυκλοφόρησε πρόσφατα, καθώς και ανέκδοτο υλικό.

Στο Vanishing Point, ο κόσμος της τζαζ και της σύγχρονης κλασικής μουσικής έλκονται ακαταμάχητα, όχι για να συγκρουστούν, αλλά για να γεννήσουν έναν εκρηκτικό νέο κόσμο — βαθιάς σκέψης αλλά και αυθόρμητο, υψηλής ακρίβειας αλλά και τολμηρού αυτοσχεδιασμού, άμεσο σε συναίσθημα αλλά και βαθιά φιλοσοφικό.

Το έργο αντλεί έμπνευση από κοινωνικά, γεωπολιτικά και υπαρξιακά ζητήματα της εποχής μας, χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη: το καθρέφτισμα της κατεστραμμένης Πολωνίας του Φρεντερίκ Σοπέν, το σκληρό αδιέξοδο των σύγχρονων πολέμων, τον σαρκαστικό σχολιασμό της ηδονιστικής ανεμελιάς της ντόλτσε βίτα του 20ού αιώνα, μαζί με την υπαρξιακή αγωνία του ομώνυμου Vanishing Point.

Κύριος δημιουργός του έργου είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης Χρήστος Χατζής, με τη δημιουργική συνεργασία των συνθετών Χρήστου Ραφαηλίδη και Αντώνη Σουσάμογλου. Ο Χατζής ζει και εργάζεται στον Καναδά και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες της εποχής μας. Έχει τιμηθεί με διακεκριμένα βραβεία, μεταξύ των οποίων δύο Juno Awards για «Καλύτερη Κλασική Σύνθεση της Χρονιάς», καθώς και το Jean A. Chalmers National Music Award και το Jules Léger Prize for New Chamber Music. Πολλά από τα έργα του παρουσιάζονται διεθνώς από κορυφαίους εκτελεστές και οργανισμούς μουσικής, ενώ θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Με τον βιμπραφωνίστα Χρήστο Ραφαηλίδη και τον κοντραμπασίστα Πέτρο Κλαμπάνη - που μαζί αποτελούν το τζαζ ντούο Point Two με έντονη παρουσία στη σύγχρονη τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης και διεθνή δραστηριότητα, καθώς και τον καταξιωμένο βιολιστή στη σύγχρονη κλασική μουσική και συνθέτη Αντώνη Σουσάμογλου, συμπράττουν ο David Bogorad (βιολί), ο Θανάσης Σουργκούνης (βιόλα) και ο Βασίλης Σαΐτης (Βιολοντσέλο), τρεις Κορυφαίοι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, που πλαισιώνουν το υπέροχο αυτό σύνολο.

Μια ξεχωριστή συνάντηση καλλιτεχνικών δρόμων ανάμεσα στους μουσικούς του συνόλου Climate Change, μια συνεργασία που υπόσχεται να συνεχιστεί και η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Παράλληλες δράσεις με τη συναυλία

Τετάρτη 28/1 Ι 18:00 Ι Ανοιχτή πρόβα με τους συντελεστές της συναυλίας

Πέμπτη 29/1 | 18:30

Διάλεξη του Χρήστου Χατζή

Η μουσική ως νοητική γλώσσα: διάλογος κλασικής και τζαζ σκέψης

(Μουσική Βιβλιοθήκη – Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής)

Συντελεστές

Σύνθεση, ενορχηστρώσεις, programming: Χρήστος Χατζής

Βιμπράφωνο, σύνθεση, programming: Χρήστος Ραφαηλίδης

Κοντραμπάσο, φωνητικά: Πέτρος Κλαμπάνης

Βιολί, σύνθεση: Αντώνης Σουσάμογλου

Βιολί: David Bogorad

Βιόλα: Θανάσης Σουργκούνης

Βιολοντσέλο: Βασίλης Σαΐτης

New Hortensia: https://www.youtube.com/watch?v=-E0cs1xtkGA

Vanishing Point: https://www.youtube.com/watch?v=8V6P8w71q9A

La Dolce Vita: https://www.youtube.com/watch?v=2Ns_U2NSjZ4

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/climate-change-vanishing-point-2/

Δείτε εδώ το τρέιλερ της εκδήλωσης: https://youtu.be/cDMj69RI6Ec

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Τιμές εισιτηρίων

10 € (εκπτωτικά) • 16 € • 25 €

Εισιτήρια

210 72 82 333

www.megaron.gr

Πληροφορίες

http://www.megaron.gr

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