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Κεραμέως: Ξεκάθαρος στόχος για το 2027 ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ - Δε θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης
Πολιτική
15:41 - 15 Ιαν 2026

Κεραμέως: Ξεκάθαρος στόχος για το 2027 ο κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ - Δε θα αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης

Reporter.gr Newsroom
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Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μίλησε σήμερα (15/1) για τα εργασιακά, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αγροτικές κινητοποιήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε αρχικά στο κόμμα Καρυστιανού λέγοντας ότι:

«Ο οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα από εκεί και πέρα ένα κόμμα σημαίνει στελέχη, σημαίνει θέσεις, σημαίνει πρόγραμμα, εμείς σε αυτά επικεντρωνόμαστε. Δεν έχω ακούσει ποιες είναι οι πολιτικές της».

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως μίλησε και για τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης ότι τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη υλοποιηθεί και δηλώνοντας εκ νέου την πρόθεσή της για ανοιχτό διάλογο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ερωτηθείσα αν εκτιμά ότι στις επερχόμενες εκλογές του 2027 η κυβέρνηση θα έχει την στήριξη του αγροτικού κόσμου, η κ. Κεραμέως σχολίασε ότι δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσα πολλά για τους αγρότες.

Κατ' επέκταση, η Υπουργός αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και σχολιάζοντας ότι:

«Θα έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι στάση θα κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αν πάρουν μια στάση αρνητική απέναντι σε αυτή τη συμφωνία δεν πάνε ενάντια στην κυβέρνηση πάνε ενάντια σε όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Άρα το νομοσχέδιο το ίδιο είναι προϊόν κοινής εργασίας κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων».

Σχετικά με την πιθανότητα αύξησης του κατώτατου μισθού σημείωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει ένα ξεκάθαρο στόχο για το 2027 για κατώτατο μισθό 950 ευρώ.Θα έχουμε μια νέα αύξηση, δεν μπορώ να σας πω το ποσό γιατί δεν το ξέρω γιατί το ποσό αυτό προκύπτει μέσα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους».

Αναφορικά με το πρόγραμμα στήριξης της γυναικείας απασχόλησης, η κ. Κεραμώς είπε ότι «οφείλουμε ως πολιτεία να πάμε πιο στοχευμένα και να δώσουμε περισσότερες επιλογές. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις άνεργες γυναίκες χωρίς περιορισμούς».

Όσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα όρια συνταξιοδότησης.

Κλείνοντας, η κ. Κεραμέως σχολίασε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς:

«Η κατάργηση προσωπικής διαφοράς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει πριν από 1,5 χρόνο γιατί δεν είχαμε ακόμα δημοσιονομικό χώρο. Τον αποκτήσαμε με τα POSκαι με την ψηφιακή κάρτα εργασίας που ξαφνικά εμφανίστηκαν πολλές περισσότερες εισφορές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το υπουργείο Εργασίας πέρυσι είχε υπεραπόδοση 800 εκατομμύρια ευρω επειδή εφάρμοσε την ψηφιακή κάρτα εργασίας».

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