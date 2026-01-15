ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βενεζουέλα: Κατασχέθηκαν 6,8 τόνοι ναρκωτικών - Ισχυρό πλήγμα στην αλβανική μαφία του Ισημερινού
Ειδήσεις
15:51 - 15 Ιαν 2026

Βενεζουέλα: Κατασχέθηκαν 6,8 τόνοι ναρκωτικών - Ισχυρό πλήγμα στην αλβανική μαφία του Ισημερινού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την κατάσχεση 6,85 τόνων ναρκωτικών σε στρατηγική επιχείρηση, που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην αλβανική μαφία, η οποία δρα στην περιοχή του Ισημερινού. Η κατάσχεση αυτή ανεβάζει τη συνολική ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκαν στη χώρα μέσα στις πρώτες 13 ημέρες του Ιανουαρίου σε πάνω από 7 τόνους.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο οποίος τόνισε ότι «Η ποσότητα που κατασχέθηκε φτάνει τα 6.850 κιλά και με αυτό το αποτέλεσμα, το κράτος της Βενεζουέλας κατάφερε να κατασχέσει συνολικά 7.148 κιλά ναρκωτικών σε μόλις 13 ημέρες».

Το φορτίο περιλάμβανε 238 σακούλες με συνολικά 14.280 συσκευασίες ναρκωτικών, εκ των οποίων:

6.758,66 κιλά μαριχουάνας (14.199 συσκευασίες)

91,75 κιλά κοκαΐνης (81 συσκευασίες)

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «Αυτό είναι ένα ισχυρό πλήγμα στο αφήγημα ότι η Βενεζουέλα διευκολύνει την εμπορία. Ούτε η κοκαΐνη ούτε η μαριχουάνα περνάει από εδώ χωρίς να σταματήσει».

Παράλληλα, ο Καμπέγιο ανέφερε ότι άλλες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή Ζούλια, όπου σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις συνελήφθησαν έξι άτομα με δεκάδες κιλά μαριχουάνας. Και οι δύο αυτές υποθέσεις συνδέονται με την αλβανική μαφία που δρα από τον Ισημερινό.

Ο υπουργός τόνισε ότι η στρατηγική των αρχών περιλαμβάνει έλεγχο των χερσαίων οδών, καθώς το κλείσιμο αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρομών αναγκάζει τις εγκληματικές ομάδες να μεταφέρουν τα ναρκωτικά με πιο εκτεθειμένους τρόπους. «Κάθε κατάσχεση είναι σαν να αφαιρείς ένα πόδι από το τραπέζι του οργανωμένου εγκλήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση αναδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια της Βενεζουέλας να περιορίσει την διακίνηση ναρκωτικών και την ισχυροποίηση της αστυνόμευσης στις στρατηγικές διαδρομές μεταφοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.
Ειδήσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Το κόστος αποκατάστασης από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 δισ.

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο
Ειδήσεις

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα
Εμπορεύματα

Τα «ορφανά» δισεκατομμύρια της Βενεζουέλας: Η Ουάσιγκτον ελέγχει τα πετρελαϊκά έσοδα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη στη Βοιωτία – Οκτώ συλλήψεις
Ειδήσεις

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη στη Βοιωτία – Οκτώ συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 18:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Καταδίκη από Μενδώνη και αντιπολίτευση

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ