Βενεζουέλα: Κατασχέθηκαν 6,8 τόνοι ναρκωτικών - Ισχυρό πλήγμα στην αλβανική μαφία του Ισημερινού

Οι αρχές της Βενεζουέλας ανακοίνωσαν την κατάσχεση 6,85 τόνων ναρκωτικών σε στρατηγική επιχείρηση, που θεωρείται σημαντικό πλήγμα στην αλβανική μαφία, η οποία δρα στην περιοχή του Ισημερινού. Η κατάσχεση αυτή ανεβάζει τη συνολική ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκαν στη χώρα μέσα στις πρώτες 13 ημέρες του Ιανουαρίου σε πάνω από 7 τόνους.

Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Ειρήνης, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ο οποίος τόνισε ότι «Η ποσότητα που κατασχέθηκε φτάνει τα 6.850 κιλά και με αυτό το αποτέλεσμα, το κράτος της Βενεζουέλας κατάφερε να κατασχέσει συνολικά 7.148 κιλά ναρκωτικών σε μόλις 13 ημέρες».

Το φορτίο περιλάμβανε 238 σακούλες με συνολικά 14.280 συσκευασίες ναρκωτικών, εκ των οποίων:

6.758,66 κιλά μαριχουάνας (14.199 συσκευασίες)

91,75 κιλά κοκαΐνης (81 συσκευασίες)

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «Αυτό είναι ένα ισχυρό πλήγμα στο αφήγημα ότι η Βενεζουέλα διευκολύνει την εμπορία. Ούτε η κοκαΐνη ούτε η μαριχουάνα περνάει από εδώ χωρίς να σταματήσει».

Παράλληλα, ο Καμπέγιο ανέφερε ότι άλλες επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή Ζούλια, όπου σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις συνελήφθησαν έξι άτομα με δεκάδες κιλά μαριχουάνας. Και οι δύο αυτές υποθέσεις συνδέονται με την αλβανική μαφία που δρα από τον Ισημερινό.

Ο υπουργός τόνισε ότι η στρατηγική των αρχών περιλαμβάνει έλεγχο των χερσαίων οδών, καθώς το κλείσιμο αεροπορικών και θαλάσσιων διαδρομών αναγκάζει τις εγκληματικές ομάδες να μεταφέρουν τα ναρκωτικά με πιο εκτεθειμένους τρόπους. «Κάθε κατάσχεση είναι σαν να αφαιρείς ένα πόδι από το τραπέζι του οργανωμένου εγκλήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επιχείρηση αναδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια της Βενεζουέλας να περιορίσει την διακίνηση ναρκωτικών και την ισχυροποίηση της αστυνόμευσης στις στρατηγικές διαδρομές μεταφοράς.