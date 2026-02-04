Μητσοτάκης: «Παράθυρο» για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

«Ξεκινάμε το προσυνέδριο δίνοντας έμφαση, στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συζήτησης που είχε στην 2η ενότητα του προσυνεδριακού διαλόγου για το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με έναν μαθητή Λυκείου, μια επαγγελματία υγείας, μια ωφελούμενη προγράμματος ΔΥΠΑ και μια ωφελούμενη προγράμματος πρόνοιας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό που ακούγονται στο προσυνέδριο από ωφελούμενους συμπολίτες μας μαρτυρίες για την νέα πραγματικότητα που βιώνουν μετά τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης, που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με πολύ προσπάθεια και κόπο.

«Μέλημά μας η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη»

Σημείωσε, δε, ότι πάντα στο επίκεντρο ήταν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και αναφέρθηκε στην περίπτωση μητέρας ατόμου ΑΜΕΑ η οποία με την μαρτυρία της άνοιξε την συζήτηση.

«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για έναν άνθρωπο με βαριά αναπηρία να έχει τη δυνατότητα να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο, προσωπικό βοηθό, που θα του επιτρέψει να έχει και πάλι αυτονομία στη ζωή του να μπορέσει υπό προϋποθέσεις να ενταχθεί στην κοινωνική, επαγγελματική ζωή, να βγει από αυτό το αδιέξοδο του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποι αυτοί ήταν καταδικασμένοι να παραμένουν, πριν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το πρόγραμμα δεν ωφελεί μόνον άτομα τα άτομα με βαριά αναπηρία, αλλά και τις οικογένειες και ειδικά τις μονογονεϊκές, γιατί το κράτος δίνει την δυνατότητα στους συγγενείς να υποστηρίξουν τον άνθρωπό τους και να αναζητήσουν μια απασχόληση.

«Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο πρόγραμμα το οποίο να καταδεικνύει το μέλημα της κυβέρνησης μας και κυρίως το μέλημα της μεγάλης παράταξης που παραμένει στην καρδιά και την ψυχή της, μια βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη. Μέλημά μας είναι η φροντίδα των συμπολιτών μας που έχουν σήμερα περισσότερη ανάγκη», είπε.

Απευθυνόμενος στην Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε, πως ήταν ένα επίπονο πρόγραμμα που κατάφεραν να υλοποιήσουν, θα είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει συνεχεία και θα επεκταθεί.

Παράλληλα επισήμανε, πως αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική της κυβέρνησης για τα άτομα με αναπηρία , ενώ υπογράμμισε πως για πρώτη φορά η κυβέρνηση αντιμετώπισε την αναπηρία οριζόντια και αναφέρθηκε στην κάρτα αναπηρίας.

«Να μας έχετε εμπιστοσύνη»

Συνομιλώντας με επαγγελματία υγείας, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις κινήσεις αναβάθμισης του ΕΣΥ, στο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, στην στήριξη των υγειονομικών που, όπως είπε, έβαλαν πλάτη στον Covid-19.

Σε ερώτημα για το εάν θα ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Να μας έχετε εμπιστοσύνη, αυτό έχω να πω μόνο».

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι η προσέλκυση νοσηλευτών» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Κάτι αλλάζει στο ΕΣΥ»

Αναφερόμενος στην κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Το 2023 όταν σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε να κυβερνήσουμε τη χώρα για μια τετραετία, είχα προτάξει την ανάταξη του ΕΣΥ και την έμφαση την οποία δίνουμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα και την πρόληψη ως μία από τις τρεις κεντρικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας».

Σχολίασε ότι «παρά τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν ακόμη, νομίζω ότι κάποιος πρέπει να είναι πραγματικά κακόπιστος, αν δεν αναγνωρίσει ότι στο ΕΣΥ έχουν γίνει πολύ σημαντικές τομές. Αυτό δεν έχει σημασία να το λέμε εμείς, αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ, αλλά πρώτα και πάνω από όλα οι ασθενείς».

Σχετικά με Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΠΕ), ξεχώρισε τρεις ενέργειες της κυβέρνησης. «Ρίξαμε πολλά χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο να ξαναφτιάξουμε τα ΤΠΕ. Φτιάχνουμε καινούργια ΤΠΕ, τα μεγαλώνουμε, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο διακινούνται οι ασθενείς μέσα στα ΤΠΕ, με λίγα λόγια ρίχνουμε λεφτά στις υποδομές».

«Το δεύτερο είναι ότι είναι ότι προσθέτουμε ανθρώπους. Με πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, προσλάβαμε 500 τραυματιοφορείς , οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα ταχύτητας εξυπηρέτησης στα τμήματα ΤΠΕ. Και το τρίτο είναι αυτό που αποκαλούμε “βραχιολάκι”. Ένα σύστημα υποδοχής και ιχνηλάτησης του κάθε περιστατικού σε ένα τμήμα ΤΠΕ».

Η Ελλάδα γίνεται πιο ελκυστική

«Σήμερα, αυτή η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα δημιούργησε παραπάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στην χώρα μας απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό το οποίο έχουμε ποτέ καταγράψει», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Η πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική δεν είναι να στηρίζουμε κάποιον άνεργο με κάποιο επίδομα ανεργίας. Θα το κάνουμε και αυτό εφόσον χρειάζεται, αλλά το πιο αποτελεσματικό είναι να βρούμε στον άνεργο κάποια δουλειά και να εξασφαλίσουμε ότι η αγορά εργασίας λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε οι μισθοί να ανεβαίνουν και οι εργαζόμενοι να αρχίζουν να αποκτούν τις δεξιότητες προκειμένου να “παντρεύονται” με τις ανάγκες των εργοδοτών».

«Οι ανάγκες των εργοδοτών αλλάζουν – οι νέοι ξέρουν ότι πρέπει διαρκώς να ενημερώνονται», συμπλήρωσε, μιλώντας για τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

«Η Ελλάδα είναι ελκυστική για να επιστρέφουν πλέον νέα παιδιά που έφυγαν στη διάρκεια της κρίσης», είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίνοντας μια σειρά από παραδείγματα. «Η βασική μας δέσμευση περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, γίνεται πράξη», υπογράμμισε.