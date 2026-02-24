Πάτρα: Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Αλεξοπούλου

Στόχος αγνώστων έγινε το πολιτικό γραφείο της Χριστίνα Αλεξοπούλου, βουλευτή Αχαΐας της Νέα Δημοκρατία.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, το περιστατικό τοποθετείται χρονικά σε άγνωστη στιγμή μέσα στο τελευταίο τριήμερο, ενώ η σχετική καταγγελία υποβλήθηκε σήμερα στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Φθορές στην είσοδο

Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι άγνωστα άτομα προσέγγισαν το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο στεγάζεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και προκάλεσαν ζημιές ρίχνοντας κόκκινη μπογιά στην εξωτερική πόρτα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι διενήργησαν έρευνες με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων που ενδέχεται να συμβάλουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.