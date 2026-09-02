«Πυρά» Κλούνεϊ κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ ζουν μια δυστυχή περίοδο – Θα την ξεπεράσουμε

Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να ξεπεράσουν τη «δυστυχή», όπως τη χαρακτήρισε, περίοδο που διανύουν υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε νέα του επίθεση προς τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο ποτέ δεν «συμπάθησε».

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου ενόψει της έναρξης της Μόστρα της Βενετίας, όπου πρόκειται να τιμηθεί με τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του, άσκησε έντονη κριτική στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Κλούνεϊ υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση στις ΗΠΑ θα μπορούσε να περιγραφεί με τον όρο «κακιστοκρατία», δηλαδή ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται στην εξουσία άνθρωποι με τις λιγότερες ικανότητες.

«Υπάρχει μια πολύ καλή λέξη, κακιστοκρατία, που περιγράφει μια χώρα που κυβερνάται από πρόσωπα με τις λιγότερες ικανότητες. Πιστεύω ότι ζούμε ίσως μια κακιστοκρατία αυτήν τη στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ ως «τους χειρότερους».

Οι δηλώσεις του Κλούνεϊ έγιναν στο περιθώριο της 83ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου ο ίδιος αναμένεται να παραλάβει τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο.