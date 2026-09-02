ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία
Ειδήσεις
19:00 - 02 Σεπ 2026

Γερμανία: Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί στη Γερμανία ως ύποπτοι για τις απόπειρες επίθεσης με drones που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υπόθεση την οποία η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε χθες σε δραστηριότητα ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, όσον αφορά τους δράστες της επίθεσης, πρόκειται για έναν Ρώσο υπήκοο που διαθέτει λετονικό διαβατήριο και έναν άνδρα από τη Λευκορωσία, ο οποίος ταξιδεύει με ρωσικό διαβατήριο.

Οι γερμανικές αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει ίχνη DNA που συνδέονται με τον Λευκορώσο ύποπτο, ενώ οι ερευνητές κατάφεραν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να ανασυνθέσουν σε σημαντικό βαθμό το ιστορικό των μετακινήσεών του. Εκτιμάται ότι είχε εισέλθει στον χώρο Σένγκεν με ιταλική βίζα.

Ο ρόλος του δεύτερου υπόπτου

Ο δεύτερος συλληφθείς φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της επίθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, ταξίδεψε στη Γερμανία στα τέλη Ιουλίου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη Σαξονία.

Ακολούθως εγκατέλειψε τη Γερμανία δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης. Όπως μετέδωσε το ARD, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ενδέχεται να έχει διασυνδέσεις με ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Στο μικροσκόπιο εταιρείες και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η BILD, οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι ερευνητές φέρεται να έχουν εξασφαλίσει στοιχεία DNA που σχετίζονται με την υπόθεση ή να έχουν εντοπίσει κινητά τηλέφωνα που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες μέσω δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τις πιθανές διασυνδέσεις των υπόπτων και τον βαθμό στον οποίο συνδέονται με τις απόπειρες επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πυρά» Κλούνεϊ κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ ζουν μια δυστυχή περίοδο – Θα την ξεπεράσουμε
Ειδήσεις

«Πυρά» Κλούνεϊ κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ ζουν μια δυστυχή περίοδο – Θα την ξεπεράσουμε

Λειψία: Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Λειψία: Η ΕΕ βάζει στο τραπέζι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας
Ειδήσεις

Νέα σύγκρουση Βερολίνου-Μόσχας: «Πόλεμος» καταγγελιών για το drone της Λειψίας

Γερμανία: Η Ρωσία πίσω από την επίθεση με drone στη Λειψία – Τα αντίποινα στη Μόσχα
Ειδήσεις

Γερμανία: Η Ρωσία πίσω από την επίθεση με drone στη Λειψία – Τα αντίποινα στη Μόσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
02/09/2026 - 19:10

Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Έως 39 ευρώ τον μήνα το όφελος για τα νοικοκυριά

Ειδήσεις
02/09/2026 - 19:00

Γερμανία: Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/09/2026 - 18:45

Παπασταύρου: Ενεργειακή συμμαχία με ΗΠΑ με φόντο το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 18:32

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα σε Πειραιώς Asset Management, ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή και ΕΚΤΕΡ

Ακίνητα
02/09/2026 - 18:20

Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Δύο προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου»

Ανακοινώσεις
02/09/2026 - 18:00

Quest: Εκτόξευση 25,2% στα καθαρά κέρδη – Στα €750 εκατ. ο τζίρος του α’ εξαμήνου

Ανακοινώσεις
02/09/2026 - 17:56

Eurobank: Στις 4 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση 6,56 εκατ. νέων μετοχών από stock options

Σχόλια Αγοράς
02/09/2026 - 17:50

Χρηματιστήριο: Οριακές απώλειες για τον ΓΔ – Στήριγμα οι τράπεζες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/09/2026 - 17:50

Tα ηλεκτρικά οχήματα σημείωσαν ρεκόρ μεριδίου αγοράς 98,7% στη Νορβηγία

Οικονομία
02/09/2026 - 17:48

Νομοσχέδιο για τις ξένες επενδύσεις: Projects έως €50 εκατ. σε βιομηχανία, AI, άμυνα και υγεία

Ειδήσεις
02/09/2026 - 17:41

«Πυρά» Κλούνεϊ κατά Τραμπ: Οι ΗΠΑ ζουν μια δυστυχή περίοδο – Θα την ξεπεράσουμε

Περιβάλλον
02/09/2026 - 17:35

Πυρκαγιές, καύσωνες και ξηρασία: Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τα «πλανητικά όρια»

Ειδήσεις
02/09/2026 - 17:24

Νέα δικαστήρια σε πρώην στρατόπεδα: Συμφωνία Δικαιοσύνης και Άμυνας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Χρηματιστήρια
02/09/2026 - 17:07

Οριακά κέρδη για Wall Street: Ομόλογα, πληθωρισμός και πετρέλαιο την κρατούν σε «ομηρία»

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 17:05

Volkswagen: Σε τεντωμένο σκοινί διοίκηση – εργαζόμενοι για το σχέδιο περικοπών

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:55

Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας προς Αθήνα: «Όχι» σε δραστηριότητες που αλλάζουν το status quo στο Αιγαίο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/09/2026 - 16:33

Στα δόκανο της αστυνομίας έξι παίκτες παράνομων τυχερών παιγνίων στην Καλλιθέα – Βαρύτατες ποινικές κυρώσεις

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:33

Κυψέλη: Προφυλακιστέο για τα ναρκωτικά το ζευγάρι - Νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:28

Λέσβος: Φορολογική «ανάσα» σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό

Magazino
02/09/2026 - 16:20

Hojicha: Το ιαπωνικό τσάι που εκθρονίζει το Matcha – Τι είναι, τι γεύση έχει και πώς να φτιάξετε Latte

Πολιτική
02/09/2026 - 16:14

Πλεύρης: Στη Σάμο μόνο για καταγραφή οι μετανάστες από την Κρήτη – Περισσότερες αναχωρήσεις από αφίξεις

Ειδήσεις
02/09/2026 - 16:11

Chevron: «Ρίχνει» $7 δισ. στη Βενεζουέλα για υπερδιπλασιασμό της παραγωγής πετρελαίου

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 16:02

Μπρατάκος: Ανάγκη για μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, αποκέντρωση της επιχειρηματικότητας και ελαφρύνσεις για τις ΜμΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/09/2026 - 15:53

Ryanair: «Πυρά» κατά της ελληνικής κυβέρνησης για τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:50

Intracom Defense: Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος

Πολιτική
02/09/2026 - 15:45

Καρφιά Βορίδη σε Σαμαρά: Προτιμά στην κυβέρνηση την Κωνσταντοπούλου επειδή ο Μητσοτάκης έφερε Πασόκους

Ειδήσεις
02/09/2026 - 15:37

ΗΠΑ: Εκτοξεύεται σε υψηλό τετραμήνου το ντίζελ – Νέα απειλή για τον πληθωρισμό

Εμπορεύματα
02/09/2026 - 15:30

Σε υψηλό τριετίας οι τιμές του φυσικού αερίου – Ανησυχία για τα αποθέματα

Επιχειρήσεις
02/09/2026 - 15:27

Uber: Καταργεί 3.300 θέσεις εργασίας παγκοσμίως και περιορίζει δραστικά τη διοίκηση

Πολιτική
02/09/2026 - 15:21

Βολές Ερντογάν κατά Ελλάδας: Να εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που ακολουθεί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ