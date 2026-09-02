Γερμανία: Ένας Ρώσος και ένας Λευκορώσος συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τις επιθέσεις με drones στη Λειψία

Δύο άτομα έχουν συλληφθεί στη Γερμανία ως ύποπτοι για τις απόπειρες επίθεσης με drones που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, υπόθεση την οποία η γερμανική κυβέρνηση απέδωσε χθες σε δραστηριότητα ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, όσον αφορά τους δράστες της επίθεσης, πρόκειται για έναν Ρώσο υπήκοο που διαθέτει λετονικό διαβατήριο και έναν άνδρα από τη Λευκορωσία, ο οποίος ταξιδεύει με ρωσικό διαβατήριο.

Οι γερμανικές αρχές φέρεται να έχουν εντοπίσει ίχνη DNA που συνδέονται με τον Λευκορώσο ύποπτο, ενώ οι ερευνητές κατάφεραν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να ανασυνθέσουν σε σημαντικό βαθμό το ιστορικό των μετακινήσεών του. Εκτιμάται ότι είχε εισέλθει στον χώρο Σένγκεν με ιταλική βίζα.

Ο ρόλος του δεύτερου υπόπτου

Ο δεύτερος συλληφθείς φέρεται να είχε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της επίθεσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα, ταξίδεψε στη Γερμανία στα τέλη Ιουλίου και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη Σαξονία.

Ακολούθως εγκατέλειψε τη Γερμανία δύο ημέρες πριν από την αποτυχημένη απόπειρα επίθεσης. Όπως μετέδωσε το ARD, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ενδέχεται να έχει διασυνδέσεις με ρωσική υπηρεσία πληροφοριών.

Στο μικροσκόπιο εταιρείες και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η BILD, οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι ερευνητές φέρεται να έχουν εξασφαλίσει στοιχεία DNA που σχετίζονται με την υπόθεση ή να έχουν εντοπίσει κινητά τηλέφωνα που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες μέσω δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι γερμανικές αρχές εξετάζουν τις πιθανές διασυνδέσεις των υπόπτων και τον βαθμό στον οποίο συνδέονται με τις απόπειρες επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας.