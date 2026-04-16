Μητσοτάκης: Σύνδεση της τοξικότητας με τον Μυλωνάκη και αιχμές για την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρωτολογία του στη Βουλή για το κράτος δικαίου κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως ασχολείται με το παρελθόν και όχι με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Έκανε ελάχιστες αναφορές στις υποκλοπές, είπε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αγγίζει τη ΝΔ και χαρακτήρισε πολύ θαρραλέα την απόφαση των βουλευτών του κόμματός του που βρίσκονται στη δικογραφία να ζητήσουν την άρση της ασυλίας του. Κάλεσε δε την ευρωπαϊκή εισαγγελία να αποδείξει με τις πράξεις της την ουδετερότητά της.

Η αποστροφή αυτή του πρωθυπουργού για την ευρωπαϊκή εισαγγελία προκάλεσε εντύπωση, όπως και το γεγονός ότι συνέδεσε την τοξικότητα στο δημόσιο λόγο με τη περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Στην εισαγωγή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και ο The Economist, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας σε θέματα διαφάνειας, λογοδοσίας και δημοκρατίας, αντικρούοντας έτσι τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, αν και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, καλώντας σε κοινή κατανόηση των βασικών αρχών του κράτους δικαίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhufmsj4qpex?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακόμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και προσκόλληση στο παρελθόν, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας και εστίασης σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η οικονομία και τα γεωπολιτικά ζητήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhufofcjalap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhufgqkv19ux?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κάλυψη στους βουλευτές - Αιχμές για την ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε αιχμές για την ευρωπαϊκή εισαγγελία: «Θέλω να είμαι σαφής, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή και κάνει τη δουλειά της αλλά τίποτε δεν μπορεί να αιτιολογήσει ούτε επιλεκτικές διαρροές στα ΜΜΕ, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Πολύ περισσότερο επιπόλαιες διαπιστώσεις που αμαυρώνουν πρόσωπα και γίνονται επιχειρήματα στον κομματικό ανταγωνισμό. Όλοι όσοι εκλεγόμαστε με σταυρό γνωρίζουμε ότι είναι άλλο το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για έναν πολίτη που έρχεται στο πολιτικό του γραφείο και τελείως άλλο μία αποδεδειγμένη παρανομία πολύ περισσότερο, όταν εδώ έχουμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση με πολτικό χρήμα. Οι βουλευτές μας με θάρρος ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους και χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία τους. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει με ταχύτητα στην εκκαθάριση αυτών των υπόθεσεων. Να αποφανθεί ποιους και με ποιες κατηγορίες θα στείλει τελικά στο ακροατήριο, να αποφασίσει αν θα αρχειοθετήσει κάποιες υποθέσεις και με αυτό τον τρόπο να δείξει έμπρακτα την ουδετερότητά της».

Προανήγγειλε δε πως σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση διά του υπουργού Δικαιοσύνης θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε οι διαδικασίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται και αυτές οι υποθέσεις να εκκαθαρίζονται το συντομότερο δυνατό, μία διάταξη που υπήρχε στον Ποινικό Κώδικα, αλλά την κατήργησε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την περιβόητη αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα, όταν κράτησαν τη Βουλή μία εβδομάδα ανοιχτή πριν πάμε στις εθνικές εκλογές».

υποκλοπές

Απαντώντας στη συνέχεια στην κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές, θύμισε ότι «είναι ένα ζήτημα που δεν είναι καινούριο. Μας απασχόλησε πριν από 4 χρόνια. Ήταν αντικείμενο Εξεταστικής Επιτροπής. Είναι ένα θέμα που σε πολιτικό επίπεδο κρίθηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Όμως και ένα ερώτημα που ανακινείται είναι η πολιτική διάσταση που δίνεται» είπε, προσθέτοντας πως «επιχειρείται συστηματικά μία σύγχυση ανάμεσα σε νόμιμες επισυνδέσεις που κάνουν όλες οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και την ενδεχόμενη χρήση λογισμικών που απασχολούν όλο τον πλανήτη. Η πρόσφατη εξέλιξη είναι αποτέλεσμα μίας απόφασης του Αρέιου Πάγου που επέστρεψε την υπόθεση στην πρωτόδικη δικαιοσύνη και σήμερα έχουμε πράγματι μία απόφαση που κατηγορεί 4 πρόσωπα. Μου κάνει όμως εντύπωση ο Άρειος Πάγος κύριε Ανδρουλάκη είναι καλός όταν καταδικάζει τη Χρυσή Αυγή και κακός όταν αποφαίνεται για τα θέματα των υποκλοπών; Έτσι αντιλαμβάνεστε εσείς τη Δικαιοσύνη; Ως αλά κάρτ;».

«Ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο που ξέρει. Εξάλλου υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα σε αυτή την υπόθεση, θα τα περιμένουμε να ακούσουμε την τελεσίδικη άποψή της» συμπλήρωσε.

Όσο για την ΕΥΠ είπε πως «δεν θα επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της, όχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας ούτε γιατί μέρα νύχτα συνέδραμε στη διαμόρφωσης της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής όσο κυρίως γιατί – ειδικά σήμερα – η δράση της, υπό τη νέα της δομή αποκτά κρίσιμη σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Επιτέλους, κάποιοι σε αυτή την αίθουσα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες πρέπει να έχουν πολλές επιτυχίες που πρέπει να μένουν κρυφές γιατί αυτή ακριβώς είναι η αποστολή τους».

Τοξικότητα και Μυλωνάκης

Τέλος, επανήλθε στο θέμα της υγείας του κ. Μυλωνάκη το οποίο συνέδεσε με την «τοξικότητα που περιβάλλει τον δημόσιο διάλογο, μια τοξικότητα που εκπορεύεται από συγκεκριμένα κόμματα και από συγκεκριμένους αρχηγούς εντός του κοινοβουλίου», όπως είπε.

Μίλησε για «έναν δολοφονικό βούρκο που πνίγει την αξιοπρέπεια» και τόνισε ότι «μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μία ζούγκλα αθλιότητας που απωθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική και εμποδίζει την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει».