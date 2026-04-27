Κατρίνης: Σοβαρές σκιές στη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Φωτογραφικές διατάξεις για τη διοίκηση της ΕΕΤΤ, ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και δυσλειτουργία της αρχής, με ευθύνη της κυβέρνησης, καταγγέλλονται με κοινοβουλευτική ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, Απόστολος Πάνας και Παναγιώτης Δουδωνής προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην ερώτηση αποτυπώνεται μια εικόνα αποδυνάμωσης και προβληματικής λειτουργίας μιας κρίσιμης ανεξάρτητης αρχής. Η ΕΕΤΤ παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πλήρη διοίκηση, με εμφανείς δυσλειτουργίες σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των επικοινωνιών, όπως ανέδειξε και το πρόσφατο περιστατικό στο FIR Αθηνών.

Ταυτόχρονα, τίθεται ευθέως ζήτημα για την κυβερνητική επιλογή να αλλάξει, με νυχτερινή τροπολογία, το καθεστώς διοίκησης της Αρχής, καταργώντας τον περιορισμό των δύο θητειών αποκλειστικά για την ΕΕΤΤ. Η ρύθμιση αυτή εγείρει σαφείς υπόνοιες φωτογραφικής ρύθμισης, που πλήττει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της Αρχής.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα περιστατικά που αφορούν ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Ερευνητική ομάδα πανεπιστημίου είχε αναλάβει έργο για την ΕΕΤΤ υπό την ευθύνη προσώπου που στη συνέχεια τοποθετήθηκε στη διοίκηση της Αρχής. Το ίδιο πρόσωπο, από τη θέση του στην ΕΕΤΤ, βρέθηκε να εποπτεύει και να παραλαμβάνει έργο που είχε εκπονήσει η ομάδα του. Στη συνέχεια, οι αναθέσεις προς την ίδια ομάδα συνεχίστηκαν, με επικεφαλής πλέον στενό συνεργάτη του, ο οποίος είναι ταυτόχρονα σύμβουλος του Υπουργού. Η αλληλουχία αυτή δημιουργεί σοβαρά και συγκεκριμένα ζητήματα ασυμβιβάστου και επικάλυψης ρόλων, που δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα.

Παράλληλα, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για την απένταξη έργου εποπτείας ραδιοφάσματος ύψους περίπου 27 εκατ. ευρώ, το οποίο βρισκόταν σε ώριμο στάδιο υλοποίησης, χωρίς να υπάρχει άμεσα υλοποιήσιμος ισοδύναμος σχεδιασμός. Η επιλογή αυτή αφήνει κενό σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την επιχειρησιακή επάρκεια και την ασφάλεια της χώρας.

Με την ερώτησή τους, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν καθαρές απαντήσεις για τα ζητήματα ασυμβιβάστου και σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και για τις επιλογές που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές, καλώντας τον Υπουργό να καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία στη Βουλή.

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