Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Με την ομιλία του προέδρου της ΝΔ και πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώθηκαν οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος που διεξάγεται το τελευταίο τριήμερο στο Metropolitan Expo.

«Εσείς είστε η δύναμη της ΝΔ, εσείς μας κάνετε μία μεγάλη παράταξη έτοιμη να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας», είπε ο πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τους συνέδρους για την παρουσία τους, και συμπλήρωσε: ««Από τα 16 Συνέδρια της Ν.Δ. τα 7 έχουν οργανωθεί υπό την προεδρία μου. Είμαι εδώ ως ένας από τους 3.200 συνέδρους και παρατηρητές που έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε πως η σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα, και υπογράμμισε πως «ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα ανάπτυξης περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία ΝΔ».

Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ

Κάνοντας έναν απολογισμό των εργασιών του συνεδρίου και των τοποθετήσεων των «γαλάζιων» στελεχών, σημείωσε:

«Διαπίστωσα την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν, άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη».

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι «πολλά απ’ όσα κατατέθηκαν εδώ θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας», ενώ παρατήρησε πως «είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ» και σχολίασε με νόημα ότι «την Ιστορία τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες του».

«Εμείς δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε και μοιραζόμαστε σε “πλατείες” και “εξώστες”» είπε ακόμη, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση, αλλά περιέγραψε τη ΝΔ ως έναν «ανοιχτό οργανισμό», ένα «εργαστήριο ιδεών» και «ορμητήριο δράσης», ενώ για το Συνέδριο είπε πως «δεν αθροίζει μονολόγους, αλλά συνθέτει απόψεις».

Στέλνοντας ένα ακόμη μήνυμα συσπείρωσης, είπε χαρακτηριστικά: «Όταν η ΝΔ ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα, όταν η ΝΔ νικά, μπορεί να νικά και η πατρίδα», ενώ προσέθεσε πως «η δική μας συσπείρωση δεν είναι μια εντολή που δίνεται από την κορυφή, είναι μία επιλογή από τις διαχρονικές αξίες μας».

Εκλογές το 2027

Επανέλαβε, δε, πως οι εκλογές θα διενεργηθούν το 2027, κάτι που σημαίνει, όπως είπε, ότι «έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας». Σημείωσε, ακόμη, πως διαχωρίζει τη «δουλειά» του κόμματος από εκείνη της κυβέρνησης, τονίζοντας πως προτεραιότητα μέχρι τέλος Αυγούστου έχει η ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Τα έργα θα τα δείτε να εγκαινιάζονται και θα είναι εκατοντάδες. Χρέος μας είναι εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού οι οποίες είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ατελείωτες», τόνισε.

Υπενθύμιζε, ακόμη, πως η παράταξη του μείωσε μία σειρά από φόρους στους οποίους αναφέρθηκε αναλυτικά και είπε: «Όλες αυτές είναι σημαντικές επιτυχίες, συχνά τις ξεχνάμε. Ακούω, τι άλλο θα δώσετε; Αυτά που μπορούμε, αλλά μην ξεχνάμε αυτά που έχουμε κάνει τα οποία δεν είναι λίγα. Μόνιμες παρεμβάσεις».

Οδικός χάρτης για το 2030

Επαναλαμβάνοντας πως η ΝΔ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, «αλλά και τη συνεπή συνέχεια και την αισιόδοξη προοπτική», αναγνώρισε ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που θέλουμε» και παρουσίασε το όραμα για το μέλλον, ώστε «δίπλα στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητειών μας, να ανοίξουμε έναν τρίτο που θα μας οδηγήσει “Μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030”», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Οι τρεις βασικοί «προορισμοί» του οδικού χάρτη για το 2030 είναι, σύμφωνα με τον ίδιο:

(α) η ευημερία για όλους

(β) μία ασφαλής πατρίδα

(γ) η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής, με αιχμή ένα νέο Σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις

Κάποιοι θέλουν να μας σύρουν στο 2015 – Άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα συνθήματα του 1981

Δεν έλειψαν και τα «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ και τον Αλ. Τσίπρα, παρότι δεν τον κατονόμασε, να έχουν την τιμητική τους.

«Ενώ εμείς σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοί μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015. Άλλοι μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981. Κι όμως, ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν. Την ώρα που η κοινωνία τους απαντά με 4 αιτήματα με το “σίγμα” κεφαλαίο: Σταθερότητα και Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια» είπε ο πρωθυπουργός και σημείωσε:

«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος, η Ν.Δ. είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα».

Άφησε, δε, αιχμές και για πατριώτες του «καναπέ», λέγοντας: «Αφήνουμε αιχμάλωτους των κραυγών τους στα τηλεοπτικά πάνελ τους λαϊκιστές και τους παραδίδουμε στα γεγονότα τους “πατριώτες του καναπέ”».

Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3:00 το πρωί;

Προσπαθώντας, για μία ακόμη φορά, να απευθυνθεί στο εκτός της στενής κομματικής βάσης ακροατήριο, είπε πως «αυτή η κυβέρνηση δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες» και πως «η σημαία της νίκης θα έχει πάλι το γαλάζιο χρώμα που ενώνει όλους τους πολίτες». Χαρακτήρισε, μάλιστα, ως «εθνική ανάγκη» την εκλογική νίκη της ΝΔ, για να μην βιώσει η Ελλάδα «καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών», και είπε:

«Γιατί ξανά Νέα Δημοκρατία; Γιατί έχουμε για σταθερή πυξίδα μας το σύνθημα “το είπαμε το κάναμε”. Δεν διαλέγουμε αντίπαλο, οι δικοί μας εχθροί είναι μόνο τα προβλήματα».

Επανέλαβε, δε, και τη ρητορική ερώτηση που είχε θέσει και στην πρώτη του ομιλία, λέγοντας: «Αν στις 3.00 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση; Οφείλω να μην ωραιοποιώ καταστάσεις ή να κρύβω εμπόδια- αλλιώς δεν θα διέφερα κι εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου».

Να μεταφέρετε στην κοινωνία τη φωτιά αυτού του συνεδρίου

Παρατήρησε, τέλος, πως το 16ο Συνέδριο απέδειξε την πολιτική κυριαρχία των ιδεών της πατριωτικής, λαϊκής και φιλελεύθερης δύναμης την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πριν από 52 χρόνια. Ταυτόχρονα, έθεσε σε εκλογική ετοιμότητα τα στελέχη του κόμματος, λέγοντας:

«Και τώρα, δράση. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Από αύριο, η θέση όλων είναι έξω, στην αγκαλιά της κοινωνίας. Για να μεταφέρετε εκεί τη φωτιά αυτού του συνεδρίου».