Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή
14:59 - 17 Μάι 2026

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Reporter.gr Newsroom
Ως ανυπόστατα «φληναφήματα» χαρακτήρισε ο Παύλος Πολάκης τα όσα ακούγονται σχετικά με τη μη συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη διαγραφή του από τον Σωκράτη Φάμελλο, καλώντας παράλληλα τα μέλη του κόμματος να μην αποχωρήσουν, αφού το κόμμα «δεν είναι ιδιοκτησία της σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του».  

Με νέα ανάρτηση επανήλθε σήμερα (17/5) ο κ. Πολάκης, προκειμένου να προβεί σε μερικές διευκρινίσεις και επιφυλασσόμενος να «μιλήσει» ξανά «αν και εφόσον γίνουν αυτά που πρέπει».

Ο διαγραφείς βουλευτής υπογραμμίζει πως δεν έχουν καμία βάση τα όσα ακούγονται για μη συμμετοχή του στην Π.Γ. του κόμματος, αφού δεν προβλέπεται τίποτα τέτοιο στο νέο καταστατικό, όπως λέει, υποστηρίζοντας ότι δεν περιγράφονται, βάσει καταστατικού, διαφορετικά δικαιώματα για τους ex officio βουλευτές – μέλη απ’ ό,τι για τα εκλεγμένα με σταυρό μέλη.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι ο ίδιος εξελέγη στην Π.Γ. με ψηφοφορία από την Κ.Ε. μετά από πρόταση του Σ. Φάμελλου και πως στην προηγούμενη Κ.Ε. είχε εκλεγεί πρώτος από την Κρήτη με ποσοστό μεγαλύτερο κάθε άλλου μέλους σε όλη την Ελλάδα.

«Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από άλλους βουλευτές, μέλη της ΠΓ, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής», γράφει μεταξύ άλλων.

Αναφέρει, ακόμη, πως «προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται», ενώ προαναγγέλλει ότι θα απευθυνθεί ο ίδιος σε αυτήν.

Polakis_dec4c.png

Τελευταία τροποποίηση στις 17/05/2026 - 15:34
