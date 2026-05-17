Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
15:29 - 17 Μάι 2026

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Reporter.gr Newsroom
Στενοί συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκφράζουν αυξημένο προβληματισμό σχετικά με το ενδεχόμενο η Κίνα να επιχειρήσει στρατιωτική κίνηση εναντίον της Ταϊβάν μέσα στην επόμενη πενταετία.  

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ φέρεται να εξετάζει ένα τέτοιο σενάριο με βασικό στρατηγικό στόχο να διαταράξει την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής προηγμένων μικροτσίπ, τα οποία είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανικές εταιρείες.

Παρότι ο Τραμπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη θερμή υποδοχή που έλαβε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Πεκίνο, οι σύμβουλοί του τονίζουν ότι οι διπλωματικές κινήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ένδειξη των πραγματικών προθέσεων της κινεζικής ηγεσίας. Ένας από αυτούς ανέφερε ότι ο Σι επιχειρεί να καταστήσει σαφές πως η Κίνα δεν αποτελεί πλέον απλώς ανερχόμενη δύναμη, αλλά έναν ισότιμο παγκόσμιο παίκτη, θεωρώντας παράλληλα ότι η Ταϊβάν ανήκει στην κινεζική επικράτεια.

Ο ίδιος σύμβουλος σημείωσε επίσης ότι, μετά το συγκεκριμένο ταξίδι, αυξάνονται οι πιθανότητες να τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις μέσα στην επόμενη πενταετία, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη έτοιμες οικονομικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως υπογράμμισε, η εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών δεν έχει φτάσει σε επίπεδο αυτάρκειας, κάτι που καθιστά την εξασφάλιση μικροτσίπ ζήτημα κρίσιμης σημασίας για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Το Axios αναφέρει ακόμη ότι, μέσα στο κλίμα των γεωπολιτικών εντάσεων, ο Τραμπ έλαβε θετικά σχόλια από μεγάλους επιχειρηματικούς παράγοντες για τη στάση του απέναντι σε χώρες όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα, αλλά και για τις πρωτοβουλίες του σχετικά με το άνοιγμα νέων αγορών.

Παράλληλα, αρκετά ανώτατα στελέχη εταιρειών εμφανίζονται να ελπίζουν ότι θα δοθεί τελικά το «πράσινο φως» για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην κινεζική αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/05/2026 - 14:51
