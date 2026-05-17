Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Η βραδιά του μεγάλου τελικού της Eurovision εξελίχθηκε σε μία από τις πιο απρόβλεπτες των τελευταίων ετών, με τα προγνωστικά να ανατρέπονται, τα φαβορί να χάνουν έδαφος στη βαθμολογία και αρκετές χώρες που δεν θεωρούνταν αρχικά διεκδικήτριες να ανεβαίνουν ξαφνικά στις υψηλές θέσεις.

Μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό, η Ελλάδα με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» κατέκτησε τελικά την 10η θέση, στηριζόμενη κυρίως στη βαθμολογία του κοινού, καθώς οι κριτικές επιτροπές δεν της έδωσαν ανάλογη ώθηση.

Η νίκη της Βουλγαρίας αιφνιδίασε σε μεγάλο βαθμό, ενώ το Ισραήλ και η Ρουμανία διαμόρφωσαν μια κορυφαία τριάδα που ελάχιστοι είχαν προβλέψει πριν ξεκινήσει η τελική καταμέτρηση. Για την ελληνική συμμετοχή, το βασικό στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η έντονη απόκλιση ανάμεσα στη βαθμολογία των επιτροπών και στο televoting, η οποία καθόρισε και τη συνολική εικόνα της κατάταξης.

Χαμηλές «πτήσεις» στη βαθμολογία των Επιτροπών

Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των βαθμών από τις εθνικές επιτροπές, η Ελλάδα δυσκολευόταν να ανέβει ψηλά στον πίνακα, καθώς το «Ferto» συγκέντρωνε μεν πόντους, αλλά όχι σε επίπεδο που να τη φέρνει κοντά στην κορυφή. Το σύνολο των επιτροπών έκλεισε για την Ελλάδα στους 73 βαθμούς και στην 12η θέση της σχετικής κατάταξης, κάτι που θεωρήθηκε χαμηλότερο από τις προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί.

Παρά ταύτα, υπήρξαν χώρες που στήριξαν την ελληνική συμμετοχή, με τη Σερβία και την Κύπρο να της δίνουν το δωδεκάρι, ενώ θετική ήταν και η συμβολή της Μολδαβίας και της Πολωνίας.

Μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό - Τι έδειξε το televoting

Όταν όμως ξεκίνησε η ψηφοφορία του κοινού, η εικόνα άλλαξε αισθητά. Το televoting ανέβασε σημαντικά την Ελλάδα, χαρίζοντας συνολικά 147 βαθμούς και την 6η θέση στη λαϊκή προτίμηση, δείχνοντας ότι το «Ferto» είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση στο ευρύ κοινό σε σχέση με τις επιτροπές.

Η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων βαθμολόγησης αποδείχθηκε καθοριστική για τη συνολική κατάταξη. Με 73 βαθμούς από τις επιτροπές και 147 από το κοινό, η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη βραδιά με 220 βαθμούς και την 10η θέση.

Στην ψηφοφορία του televoting, η Βουλγαρία βρέθηκε στην κορυφή με εντυπωσιακή διαφορά, ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία και το Ισραήλ, με την Ελλάδα να καταγράφει μια ισχυρή παρουσία στο μέσο της πρώτης δεκάδας μαζί με άλλες χώρες όπως η Μολδαβία και η Ουκρανία.

Οι βαθμοί του televoting

Η ψηφοφορία του κοινού διαμόρφωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα στον πίνακα: