ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»
Πολιτική
12:50 - 17 Μάι 2026

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός «δεν πείθει πλέον κανέναν» αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση το Γραφεί Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το συνέδριο της ΝΔ που διεξάγεται το τελευταίο τριήμερο και αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα τις εργασίες του.  

Παραπέμποντας στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του κόμματος, ο Κώστας Τσιυκαλάς αναφέρει: «Ο Πρωθυπουργός που “θυμώνει και λυπάται” για τη ακρίβεια, “δεν μπορεί να κλείσει μάτι” με την υπονόμευση των θεσμών, “τα έχει βάψει μαύρα” με την αδιαφάνεια, “τον έχει πιάσει το παράπονο” με την έλλειψη στέγης και “θέλει να φαρμακωθεί” με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, δεν πείθει πλέον κανέναν.»

«Τις τελευταίες δύο ημέρες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε ακριβώς το δημιούργημα του: την ελληνική κοινωνία του 20% που κερδίζει και των πολλών που χάνουν και βυθίζονται στην ανασφάλεια», συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να υπογραμμίσει πως «η προσπάθεια του να ταυτιστεί με τη σταθερότητα, πλέον μοιάζει με χιλιοειπωμένο και κρύο ανέκδοτο».

«Και οι Έλληνες θυμώνουν κύριε Μητσοτάκη, γιατί φτωχοποιούνται μέρα με τη μέρα από τις πολιτικές σας», σχολιάζει ακόμη ο ίδιος, ενώ στη συνέχεια απαριθμεί στατιστικά στοιχεία, αναφέροντας πως «τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποδεικνύουν την απάτη σας».

Αναλυτικότερα, σημειώνει:

«(α) Δείχνουν καθαρά ότι η εκ μέρους σας προβαλλόμενη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται κατά βάση στη λαίλαπα της ακρίβειας (του πληθωρισμού), ενώ η συμβολή της οικονομικής ανάπτυξης ήταν σχετικά μικρή.

Είναι η ακρίβεια (ο πληθωρισμός) κοινωνικά αποδεκτός τρόπος μείωσης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ; Αν είναι, να το πείτε στον ελληνικό λαό.

(β) Βελτίωσε η εντόνως προβαλλόμενη οικονομική ανάπτυξη το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων την εξαετία 2020-25; Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT το 2025 η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση στην ΕΕ (μαζί με τη Βουλγαρία) με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αν είναι επιλογή σας η ανάπτυξη για τους λίγους, να το πείτε καθαρά στον ελληνικό λαό.

(γ) Φτωχοποίησε περισσότερους Έλληνες η ακρίβεια; Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 2025 το ποσοστό των Ελλήνων που ζούσαν με εισόδημα (μετά τις κοινωνικές παροχές) χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας ανέβηκε στο 19,6% (1.991.000 πολίτες) από 17,9% (1.881.600 πολίτες) το 2019.

Αυτό είναι το επίτευγμα σας, να αναμετριέστε οριακά με την προηγούμενη κυβέρνηση που κρίθηκε αυστηρά από τους πολίτες;

Επειδή αυτά τα αποτελέσματα είναι ο καθρέπτης της πολιτικής του, ας σταματήσει τα copy paste από τη Χίλαρι Κλίντον και τα ψευτοδιλήμματα και ας προκηρύξει εκλογές για να δει την πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για την πολιτική του», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/05/2026 - 13:37
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Πολιτική

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες
Πολιτική

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες
Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ