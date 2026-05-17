ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Ως «επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης», χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά, που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα» σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς.

«Το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια, πώς εκφράζεται με τα ρεκόρ ακρίβειας και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ; Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους; Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;» διερωτάται και συνεχίζει: «Γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες».

«Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται “μεταρρυθμίσεις”» σημειώνει ο εκπρόσωοπς Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».