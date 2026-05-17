Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιενεργούς ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι διαβεβαίωσε ότι τα κρίσιμα συστήματα του πυρηνικού σταθμού συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.
14:21 - 17 Μάι 2026
Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah
Οι αρχές στο Αμπού Ντάμπι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε έπειτα από επίθεση με drone σε ηλεκτρική γεννήτρια, η οποία βρίσκεται εκτός της εσωτερικής περίφραξης του πυρηνικού σταθμού Barakah, στην περιοχή Αλ Ντάφρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της πόλης.