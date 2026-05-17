Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah
14:21 - 17 Μάι 2026

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Reporter.gr Newsroom
Οι αρχές στο Αμπού Ντάμπι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε έπειτα από επίθεση με drone σε ηλεκτρική γεννήτρια, η οποία βρίσκεται εκτός της εσωτερικής περίφραξης του πυρηνικού σταθμού Barakah, στην περιοχή Αλ Ντάφρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της πόλης.  

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιενεργούς ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας στο Αμπού Ντάμπι διαβεβαίωσε ότι τα κρίσιμα συστήματα του πυρηνικού σταθμού συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

