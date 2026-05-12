Μαρινάκης: Ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα – Στο «γήπεδο του λαϊκισμού» το ΠΑΣΟΚ

Το πολιτικό τοπίο επιχείρησε να σκιαγραφήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha την Τρίτη (12/5) και αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει την πολιτική κυριαρχία της μέσα από τον θετικό πολιτικό της λόγο και το μετρήσιμο έργο της, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, υπεραμυνόμενος των επιλογών της ΝΔ και απορρίπτοντας τις μομφές περί υποβάθμισης του κράτους δικαίου και θεσμικού ευτελισμού με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών, επικαλούμενος ευρωπαϊκές εκθέσεις και αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Συνέπεια και αποτελεσματικότητα, ο μόνος δρόμος για την αυτοδυναμία

Στον στόχο της αυτοδυναμίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως ο μόνος δρόμος που θα οδηγήσει εκεί τη ΝΔ θα είναι η συνέπεια στην εφαρμογή του προγράμματός της και η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, οι οποίοι – όπως είπε – αξιολογούν όχι μόνο όσα έχουν γίνει, αλλά και το κατά πόσο μία κυβέρνηση μπορεί να πείσει πως έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μία ενδεικτική εικόνα, καταγράφοντας τη μεγάλη διαφορά μεταξύ της ΝΔ και των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη για μεγαλύτερη προσπάθεια, καθώς το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να απέχει από τον στόχο της νέας αυτοδυναμίας. Η κυβέρνηση καλείται «να σκύψει το κεφάλι», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης, να ολοκληρώσει το έργο της και να θέτει η ίδια την πολιτική ατζέντα με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας.

Όσο για την ψήφο διαμαρτυρίας, αναγνώρισε πως η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής προκαλούν δυσαρέσκεια στους πολίτες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η ελληνική κοινωνία έχει πλέον μακρά εμπειρία από κυβερνήσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα «διαμαρτυρίας» και τελικά δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από εκείνα που κλήθηκαν να λύσουν. Το μοναδικό θετικό που μας άφησε η προηγούμενη περίοδος είναι πως πλέον έχουμε «μέτρο σύγκρισης», είπε χαρακτηριστικά.

«Πυρά» κατά Τσίπρα: Δεν ακούσαμε κοστολογημένες προτάσεις και σχέδιο

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας την επανεμφάνισή του και την πρόθεσή του για δημιουργία κόμματος εντός του προσεχούς διαστήματος. Σημείωσε πως μέχρι τώρα δεν έχει ακούσει «κάποια κοστολογημένη πρόταση», ούτε κάποιο πολιτικό σχέδιο από τον πρώην πρωθυπουργό.

Αντίθετα, κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι επέβαλε ή αύξησε δεκάδες φορολογικούς συντελεστές, αναφέροντας χαρακτηριστικά τον ΕΝΦΙΑ, τον οποίο, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί να καταργήσει αλλά τελικά αύξησε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης βασίζεται στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και όχι στην επιβολή νέων φόρων.

Ερωτηθείς εάν ο κ. Τσίπρας βολεύει πολιτικά τη ΝΔ, απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν έχει ως μέτρο σύγκρισης τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά τα αποτελέσματα της δικής της πολιτικής και εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, κάνοντας μία αναδρομή στα βασικά πεπραγμένα της τότε κυβέρνησης.

Παράλληλα, επιχείρησε να αναδείξει τη βελτίωση βασικών οικονομικών δεικτών από το 2019 μέχρι σήμερα. Όπως είπε, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη η Ελλάδα ήταν τελευταία στην Ευρώπη σε ανάπτυξη, ενώ σήμερα 600.000 περισσότεροι πολίτες έχουν εργασία, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 95% και οι μισθοί βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα. Παραδέχθηκε πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και ότι οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας.

«Βολές» κατά ΠΑΣΟΚ για λαϊκισμό και παροχολογία

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ, είπε πως η Χαρίλαου Τρικούπη έχει «μετακινηθεί στο γήπεδο του λαϊκισμού και της παροχολογίας» και κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος ότι επιδιώκει πολιτική σύγκλιση με δυνάμεις που στο παρελθόν είχαν στοχοποιήσει το ίδιο το κόμμα, ενώ επέκρινε το γεγονός ότι το πρόσφατο συνέδριό του επικεντρώθηκε κυρίως στο με ποιους δεν θα συνεργαστεί και όχι στο ποιο κυβερνητικό πρόγραμμα προτείνει.

Ακόμη, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να δημιουργήσει μια εικόνα συστηματικής παραβίασης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποστήριξε ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης βασίζεται σε «παραπληροφόρηση», όπως επισήμανε ότι συνέβη και στην υπόθεση των Τεμπών με τις θεωρίες περί ξυλολίου και εξαφανισμένων βαγονιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ, της Διεθνούς Διαφάνειας και του Economist, λέγοντας ότι όλες καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας στα ζητήματα κράτους δικαίου. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα έχει λιγότερες συστάσεις από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μίλησε για "άλματα προόδου" από το 2019 μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου και τη λειτουργία των θεσμών.

Όσο για τις υποκλοπές, επανέλαβε την κυβερνητική θέση πως οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να γίνονται σεβαστές και να μην αμφισβητούνται, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ούτε σχολίασε, ούτε αμφέβαλε για αυτές, ακόμη κι όταν δεν τη δικαίωναν πολιτικά.