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Τσίπρας: Έρχεται η ώρα του θερισμού – Τον Ιούνιο η ίδρυση του κόμματος
Πολιτική
22:35 - 11 Μάι 2026

Τσίπρας: Έρχεται η ώρα του θερισμού – Τον Ιούνιο η ίδρυση του κόμματος

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεσή του να προχωρήσει στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα μέσα στον Ιούνιο προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα «η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Ο πρώην πρωθυπουργός άφησε σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες κινήσεις του, υποστηρίζοντας ότι έχει ωριμάσει η ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση με στόχο όχι απλώς την αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά τη νίκη στις επόμενες εκλογές. «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «έρχεται ο μήνας του θερισμού» για την παράταξη που, κατά τον ίδιο, μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dig2shgmltqx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε εκτενή κριτική στην κυβέρνηση, εστιάζοντας σε ζητήματα κράτους δικαίου, οικονομίας και κοινωνικών ανισοτήτων. Παράλληλα, επιχείρησε να απευθυνθεί στη μεσαία τάξη, απορρίπτοντας σενάρια επιβάρυνσής της μέσω αυξημένης φορολογίας και προτείνοντας, αντίθετα, υψηλότερη φορολόγηση μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Όπως υποστήριξε, σημαντικοί δημοσιονομικοί πόροι θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν μέσα από την επιβολή αυξημένων φορολογικών βαρών στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη στήριξης της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα υπερκέρδη των τραπεζών, κάνοντας λόγο για «κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια», ενώ εξέφρασε εκ νέου επιφυλάξεις για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι αναφορές του προς τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς μνημόνευσε τη Φώφη Γεννηματά, σημειώνοντας ότι εκείνη είχε μιλήσει για «Μητσοτάκης Α.Ε.», ενώ ο ίδιος χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «Μητσοτάκης Ltd», επιχειρώντας να ασκήσει κριτική στον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στην πολιτική πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Νοέμβριο με την «Ιθάκη», ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι αποτέλεσε την αφετηρία για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, εκτιμώντας ότι πλέον οι συνθήκες ωριμάζουν για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου πολιτικού εγχειρήματος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν πρόσωπα από τον χώρο της Αριστεράς, της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, ενώ παρευρέθηκαν και στελέχη με αναφορές τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Μεταξύ αυτών, οι: Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Σιακαντάρης, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αθηνά Λινού Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστα Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Ελένη Αυλωνίτου, Έφη Χριστοφιλοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γρηγόρης Θεοδωράκης και Διονύσης Τεμπονέρας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αρκετοί από τους παρευρισκόμενους ζήτησαν από τον πρώην πρωθυπουργό να αποκαλύψει την ονομασία του νέου φορέα, με τον ίδιο να απαντά πως «όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dig3678avc75?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 11/05/2026 - 22:39
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