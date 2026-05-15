Μανιάτης στην Κομισιόν για τα βιολογικά προγράμματα: Η κυβέρνηση τιμωρεί τους συνεπείς παραγωγούς

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ακυρώσει τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, συνολικού προϋπολογισμού 134 εκατ. ευρώ.

Ο ευρωβουλευτής ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι παραδέχεται δημοσίως σοβαρές ευθύνες που αφορούν εκτεταμένες παρατυπίες, αδυναμίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αποτυχίες στο σύστημα πιστοποίησης.

Όπως επισημαίνει, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταλήγει στην οριζόντια ακύρωση σημαντικών δράσεων της ΚΑΠ για τη βιολογική παραγωγή, αντί — όπως υποστηρίζει — να αντιμετωπίσει έγκαιρα τα προβλήματα που διογκώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της ΝΔ.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μανιάτης σημειώνει ότι η κυβέρνηση, αντί να αναζητήσει και να τιμωρήσει όσους ευθύνονται, επιλέγει να στερήσει χρηματοδοτήσεις από ολόκληρο τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής, επηρεάζοντας άμεσα χιλιάδες παραγωγούς που δραστηριοποιούνται συνεπώς στον τομέα και συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μέσω της ερώτησής του, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης τόσο ως προς την ακύρωση όσο και ως προς τη διαχείριση των συγκεκριμένων προγραμμάτων μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα καλεί την Κομισιόν να διευκρινίσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να στηρίξει τους παραγωγούς που επηρεάζονται από την απόφαση.

«Μετά από 7 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ομολογεί για ακόμα μια φορά την πλήρη αποτυχία της σχετικά με τον εξαιρετικά σημαντικό πρωτογενή τομέα της χώρας μας» σημειώνει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει «Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξέθεσε πανευρωπαϊκά τη χώρα και ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, η κυβέρνηση αδυνατεί να διασφαλίσει αξιόπιστους ελέγχους και διαφάνεια στα προγράμματα βιολογικής παραγωγής. Θύματα της συγκεκριμένης αποτυχίας, όπως πάντα οι συνεπείς παραγωγοί».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας στην Ελλάδα

«Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομίας (19 εκατ. ευρώ) και βιολογικής κτηνοτροφίας (115 εκατ. ευρώ), συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικαλούμενο εκτεταμένες παρατυπίες, υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης και σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα σε 737 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα προαναφερθέντα προγράμματα βιολογικής παραγωγής, το 35% εμφάνισε ευρήματα και το 20,5% των συμμετεχόντων αποχώρησε οικειοθελώς, με το άθροισμα ευρημάτων και αποχωρήσεων να φτάνει στο 55,5%. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα σε έξι (6) φορείς πιστοποίησης, ενώ σε άλλες τρεις (3) περιπτώσεις επιβλήθηκε ακόμα και αναστολή λειτουργίας.

Τέλος, οι πόροι των ακυρωθεισών δράσεων πρόκειται, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, να ανακατευθυνθούν σε “άλλες προτεραιότητες”, παρότι οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027 και είχαν σχεδιαστεί για τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για την ακύρωση των συγκεκριμένων προγραμμάτων και αν ναι, πώς αξιολογεί τη διαχείρισή τους από τις ελληνικές αρχές;

Προτίθεται να εγκρίνει την ανακατεύθυνση των προαναφερθέντων πόρων σε “άλλες προτεραιότητες” που πιθανώς δεν σχετίζονται με τους στόχους της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία και τη βιολογική παραγωγή;

Πώς προτίθεται να προστατέψει τους συνεπείς παραγωγούς που πλήττονται από μια τέτοια οριζόντια απόφαση;»