ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μανιάτης στην Κομισιόν για τα βιολογικά προγράμματα: Η κυβέρνηση τιμωρεί τους συνεπείς παραγωγούς
Πολιτική
22:15 - 15 Μάι 2026

Μανιάτης στην Κομισιόν για τα βιολογικά προγράμματα: Η κυβέρνηση τιμωρεί τους συνεπείς παραγωγούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να ακυρώσει τα προγράμματα βιολογικής μελισσοκομίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, συνολικού προϋπολογισμού 134 εκατ. ευρώ.  

Ο ευρωβουλευτής ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι παραδέχεται δημοσίως σοβαρές ευθύνες που αφορούν εκτεταμένες παρατυπίες, αδυναμίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αποτυχίες στο σύστημα πιστοποίησης.

Όπως επισημαίνει, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταλήγει στην οριζόντια ακύρωση σημαντικών δράσεων της ΚΑΠ για τη βιολογική παραγωγή, αντί — όπως υποστηρίζει — να αντιμετωπίσει έγκαιρα τα προβλήματα που διογκώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας της ΝΔ.

Παράλληλα, ο Γιάννης Μανιάτης σημειώνει ότι η κυβέρνηση, αντί να αναζητήσει και να τιμωρήσει όσους ευθύνονται, επιλέγει να στερήσει χρηματοδοτήσεις από ολόκληρο τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής, επηρεάζοντας άμεσα χιλιάδες παραγωγούς που δραστηριοποιούνται συνεπώς στον τομέα και συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μέσω της ερώτησής του, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης τόσο ως προς την ακύρωση όσο και ως προς τη διαχείριση των συγκεκριμένων προγραμμάτων μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα καλεί την Κομισιόν να διευκρινίσει με ποιον τρόπο σκοπεύει να στηρίξει τους παραγωγούς που επηρεάζονται από την απόφαση.

«Μετά από 7 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ομολογεί για ακόμα μια φορά την πλήρη αποτυχία της σχετικά με τον εξαιρετικά σημαντικό πρωτογενή τομέα της χώρας μας» σημειώνει ο Γ. Μανιάτης και συνεχίζει «Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξέθεσε πανευρωπαϊκά τη χώρα και ανέδειξε τις σοβαρές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού, η κυβέρνηση αδυνατεί να διασφαλίσει αξιόπιστους ελέγχους και διαφάνεια στα προγράμματα βιολογικής παραγωγής. Θύματα της συγκεκριμένης αποτυχίας, όπως πάντα οι συνεπείς παραγωγοί».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

Θέμα: Ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας στην Ελλάδα

«Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν πρόσφατα την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομίας (19 εκατ. ευρώ) και βιολογικής κτηνοτροφίας (115 εκατ. ευρώ), συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επικαλούμενο εκτεταμένες παρατυπίες, υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης και σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα σε 737 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα προαναφερθέντα προγράμματα βιολογικής παραγωγής, το 35% εμφάνισε ευρήματα και το 20,5% των συμμετεχόντων αποχώρησε οικειοθελώς, με το άθροισμα ευρημάτων και αποχωρήσεων να φτάνει στο 55,5%. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη επιβληθεί χρηματικά πρόστιμα σε έξι (6) φορείς πιστοποίησης, ενώ σε άλλες τρεις (3) περιπτώσεις επιβλήθηκε ακόμα και αναστολή λειτουργίας.

Τέλος, οι πόροι των ακυρωθεισών δράσεων πρόκειται, σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, να ανακατευθυνθούν σε “άλλες προτεραιότητες”, παρότι οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027 και είχαν σχεδιαστεί για τη στήριξη της βιολογικής παραγωγής.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι ενήμερη για την ακύρωση των συγκεκριμένων προγραμμάτων και αν ναι, πώς αξιολογεί τη διαχείρισή τους από τις ελληνικές αρχές;

Προτίθεται να εγκρίνει την ανακατεύθυνση των προαναφερθέντων πόρων σε “άλλες προτεραιότητες” που πιθανώς δεν σχετίζονται με τους στόχους της ΕΕ για τη βιώσιμη γεωργία και τη βιολογική παραγωγή;

Πώς προτίθεται να προστατέψει τους συνεπείς παραγωγούς που πλήττονται από μια τέτοια οριζόντια απόφαση;»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ
Πολιτική

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ