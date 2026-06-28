Επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Κάσο και την Κάρπαθο

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 14:30 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τον Λόχο Εθνοφυλακής «Κασιωτών Αγωνιστών». Στις 19:00 θα έχει συνάντηση με φορείς της Κάσου στο κέντρο νεότητας “Γιάννης Μαρίνος”.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00 θα περιοδεύσει στο κέντρο της Καρπάθου (περιοχή Πηγάδια) και στις 13:00 στο χωριό Όλυμπος. Στις 19:30 ο κ. Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Καρπάθου.