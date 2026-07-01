Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά

Η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία αποτελεί στρατηγική επιλογή που υπηρετεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, χωρίς όμως να συνιστά αυτοσκοπό, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπερασπίστηκε τη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση της έντασης έχει αποφέρει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ παράλληλα διευκρίνισε πως η Αθήνα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και των εθνικών της θέσεων.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε θετική την προσπάθεια αποκατάστασης μιας πιο λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτική που έχει ήδη αποδώσει καρπούς.

Όπως ανέφερε, η δυνατότητα διατήρησης επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών συμβάλλει στην αποτροπή κρίσεων και στη διαχείριση εντάσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ελλάδα μεταβάλλει τις πάγιες θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Η πολιτική αυτή είναι εθνικά ωφέλιμη και έχει απτά αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μείωση μεταναστευτικών ροών και παραβιάσεων

Ως βασικά οφέλη της σημερινής προσέγγισης, ο υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε τη σημαντική αποκλιμάκωση των μεταναστευτικών πιέσεων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Υπενθύμισε ότι πριν από λίγα χρόνια οι δομές φιλοξενίας βρίσκονταν στα όρια των δυνατοτήτων τους, με χιλιάδες ανθρώπους να διαμένουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Σήμερα, όπως είπε, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς οι δομές έχουν αποσυμφορηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντική μείωση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, ενώ επεσήμανε ότι η βελτίωση του κλίματος έχει οδηγήσει και σε αύξηση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αυξημένη παρουσία Τούρκων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά, τονίζοντας ότι η τουριστική αυτή κίνηση συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

«Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, όχι όμως αυτοσκοπός»

Παρά τη βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης αναγνώρισε ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στα βασικά ζητήματα που εξακολουθούν να χωρίζουν Αθήνα και Άγκυρα.

Όπως εξήγησε, το σημαντικότερο από αυτά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, για την οποία δεν έχει σημειωθεί κάποια καθοριστική εξέλιξη.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την αποκλιμάκωση ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλείο που δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας και ενισχύει τη διεθνή θέση της χώρας.

«Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Εκείνο που επιδιώκουμε είναι η ενίσχυση των εθνικών μας θέσεων», υπογράμμισε.

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«Ο διάλογος υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα»

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, η στρατηγική της κυβέρνησης βασίζεται σε δύο παράλληλους άξονες: αφενός στη διατήρηση ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας ώστε να αποφεύγονται κρίσεις και αφετέρου στη σταθερή υπεράσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη πολιτική έχει επιτρέψει να τεθούν προς συζήτηση ζητήματα που, όπως υποστήριξε, δεν είχαν βρεθεί στο επίκεντρο κατά τις προηγούμενες δεκαετίες της Μεταπολίτευσης.

Απάντηση στην κριτική για τον διάλογο με την Άγκυρα & οι αιχμές σε Σαμαρά

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απέρριψε τις επικρίσεις όσων θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να συνομιλεί με την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά το 1974 ακολούθησαν αντίστοιχη πρακτική.

Όπως επισήμανε, καμία κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης δεν διέκοψε πλήρως τον διάλογο με την Άγκυρα, καθώς η διατήρηση επαφών αποτελούσε διαχρονικά στοιχείο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Απαντώντας εμμέσως στην κριτική που έχει ασκηθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός υπενθύμισε ότι και κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργικής θητείας υπήρξαν επαφές σε ανώτατο επίπεδο με την τουρκική ηγεσία.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο κ. Σαμαράς είχε πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ κατά την ίδια περίοδο διεξήχθησαν έξι γύροι διερευνητικών επαφών με αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών.

«Και πολύ καλά έπραττε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις», σχολίασε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι το ουσιαστικό ζήτημα δεν είναι η ύπαρξη διαλόγου, αλλά το περιεχόμενό του και ο τρόπος με τον οποίο αυτός αξιοποιείται προς όφελος των ελληνικών εθνικών συμφερόντων.

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή, χωρίς καμία έκπτωση στις πάγιες εθνικές θέσεις, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος αποτελεί μέσο διαχείρισης των διαφορών και όχι υποκατάστατο της προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

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