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Τάσεις MRB: Απέχει από την αυτοδυναμία η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ (17,6%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
10:52 - 09 Ιουλ 2026

Τάσεις MRB: Απέχει από την αυτοδυναμία η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ (17,6%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
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Πρώτη, αλλά μακριά από την αυτοδυναμία εμφανίζεται η ΝΔ στις εξαμηνιαίες τάσεις (Δεκεμβρίος 2025-Ιούνιος 2026) που δημοσίευσε η MRB.

Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση γίνεται με κάλπη και προκύπτει αναγωγή ψήφου, με τη ΝΔ να κινείται στα ποσοστά που πήρε στις ευρωεκλογές, δηλαδή στο 29%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (ΕΛΑΣ) με 17,6% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1%.

Πιο πίσω η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ενώ το όριο του 3% πιάνουν Φωνή Λογικής (3,3%) και ΜέΡΑ25 (3%).

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Σε σχέση με το κατώτερο και το ανώτερο όριο, η ΝΔ φαίνεται κυμαίνεται μεταξύ 26,8% και 31%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό (ως κατώτατο όριο) το οποίο είναι κάτω του 10%, με ανώτατο το 12,6%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κυμαίνεται μεταξύ 15,8% και 19,4%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 23,8%, η ΕΛΑΣ 14,4%, το ΠΑΣΟΚ 9,1%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 7,2%, η Ελληνική Λύση 7,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, η Φωνή Λογικής 2,7%, το ΜέΡΑ25 2,5%, οι Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2%.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 11:16
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