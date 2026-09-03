Ανδρουλάκης: Έχουμε κόστος ζωής δυτικής Ευρώπης και μισθούς Βαλκανίων με υπογραφή Μητσοτάκη

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε την όξυνση της τουρκικής αναθεωρητικής ρητορικής.

«Από τη μια πλευρά ο κ. Μητσοτάκης αναφερόταν στο ρητορικό κατασκεύασμα περί «ήρεμων νερών» και σήμερα η ίδια η κυβέρνηση βυθίζει τα «ήρεμα νερά» ως ρητορικό κατασκεύασμα που η ίδια συγκρότησε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί; Διότι, ο Ερντογάν και η Τουρκία σταθερά αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα, μιλούν για διχοτόμηση της Κύπρου και εμείς λέγαμε «ήρεμα νερά», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Προσδιόρισε το δημογραφικό ως ένα από τα κεντρικά διακυβεύματα της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ.

«Βασικός πυλώνας για να στηρίξουμε μια νέα οικογένεια είναι το κοινωνικό κράτος. Δεύτερος πυλώνας είναι η στέγαση. Σήμερα, ένα νέο ζευγάρι δεν μπορεί να βρει σπίτι. Εμείς έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα-θα το παρουσιάσουμε και στη Θεσσαλονίκη- για το πώς θα πέσουν τα ενοίκια. Με κατάργηση της golden visa, με περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων και κίνητρα μακροχρόνιων μισθώσεων, με κοινωνικές κατοικίες όχι για να τα δίνουμε με χαμηλά ενοίκια σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Εάν δεν επενδύσουμε στο χαμηλότερο κόστος ζωής, πώς μπορεί κάποιος να έχει περισσότερα παιδιά; Σήμερα το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι έχουμε κόστος ζωής δυτικής Ευρώπης και μισθούς βαλκανικών χωρών. Εκεί μας οδήγησε ο κ. Μητσοτάκης. Η αγοραστική μας δύναμη είναι πλέον στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία πανευρωπαϊκά», επισήμανε.

Ο κ. Ανδρουλάκης, επιπλέον, ανέδειξε την πρόταση του που θα εξειδικεύσει στη ΔΕΘ για τη δημιουργία μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

«Ποιο φαινόμενο βλέπουμε στα τρόφιμα, στις μεταφορές, στην ενέργεια; Οι τιμές να ανεβαίνουν όπως το φτερό, αλλά να πέφτουν πολύ αργά όπως το φτερό. Άρα, χρειάζονται κανόνες στην αγορά. Η αγορά είναι ασύδοτη, δεν ελέγχεται».

Κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή ομιλία Α. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον ελληνικό λαό να θυμηθεί την αναξιοπιστία λόγων και έργων του αρχηγού της ΕΛΑΣ.

«Η αξιοπιστία του καθενός μας είναι πολύ σημαντική και πρέπει ο κάθε πολιτικός να την περιφρουρεί. Να θυμηθεί, λοιπόν, ο ελληνικός λαός: Ο κ. Τσίπρας δεν έλεγε «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», «σεισάχθεια» για τα κόκκινα δάνεια συνεταιρισμών και νοικοκυριών; Είναι ο Πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν σχεδόν τσάμπα από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια στα funds. Και τα funds τώρα εκβιάζουν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, συνεταιρισμούς, αγρότες, κτηνοτρόφους. Έφερε και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Και θα… λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων;

Ανακοίνωσε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης, εμείς το είπαμε πέρυσι Ταμείο Εθνικού Πλούτου. Και λέει ότι ένας από τους παράγοντες χρηματοδότησής του θα είναι η golden visa, από την οποία θα βγάζουν 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Το είπε χθες ο ίδιος! Ενώ τον Ιούλιο είχε πει ο ίδιος ότι θα καταργήσει την golden visa. Δηλαδή, τον Ιούλιο λέει ότι θα την καταργήσει -εμείς έχουμε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή- και 2 Σεπτεμβρίου λέει ότι θα την κρατήσει και θα βγάλει και 1 δισεκατομμύριο. Ένα δισεκατομμύριο από τη golden visa σημαίνει δεκάδες χιλιάδες ακίνητα να πουληθούν εκ νέου σε κατοίκους τρίτων χωρών. Εμείς λέμε τέρμα η πλάκα με την golden visa», πρόσθεσε.

Ενόψει της αποψινής ομιλίας του στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον εορτασμό της επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε τον συμβολισμό: «Το μήνυμά μας είναι ότι από εδώ ξεκινάμε για τη νίκη. Ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής.

Γιατί από εδώ; Διότι εδώ, μετά από χρόνια, καταφέραμε ξανά να κάνουμε πράσινο τον πολιτικό χάρτη. Καταφέραμε στις Ευρωεκλογές να είμαστε πρώτοι και στον νομό Λασιθίου και στον νομό Ηρακλείου αλλά και να γίνει μια οριακή μάχη με τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο.

Άρα, και συμβολικά και ουσιαστικά τιμούμε τον λαό της Κρήτης που μας τίμησε στις προηγούμενες εκλογές. Και νομίζω ότι, όχι μόνο σε αυτήν την περίσταση, αλλά και διαχρονικά, η Κρήτη ήταν το μεγάλο «κάστρο» της Δημοκρατικής Παράταξης.

Όλα τα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και τα πιο δύσκολα, στην Κρήτη κρατήσαμε, μείναμε όρθιοι, η παράταξη είχε ανθρώπους που έδιναν αγώνα στην Αυτοδιοίκηση, στα Επιμελητήρια, στη Βουλή. Και νομίζω ότι μπορούμε ξανά και στις εθνικές εκλογές να είμαστε πρώτοι αλλά και από εδώ να στείλουμε ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής σε όλη την Ελλάδα».

Σχετικά με τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Εμείς δεν είμαστε παρέα. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι Ανδρουλάκης and friends, όπως έχει εξελιχθεί η Νέα Δημοκρατία και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη.

Πολιτική αλλαγή σημαίνει η Δημοκρατική Παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της στο οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει, ανανεωμένο, που καθημερινά δίνει μάχη μέσα και έξω από τη Βουλή.

Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε εξαρτήσεις από τα συμφέροντα. Για αυτό, βλέπετε ότι δεν έχουμε την ίδια αντιμετώπιση που έχει ο κ. Μητσοτάκης κατά πρώτο λόγο αλλά και ο κ. Τσίπρας, που έχουν μια ειδική αντιμετώπιση από την εγχώρια ολιγαρχία. Το πρόγραμμά μας, για να υλοποιηθεί, θέλει ανεξαρτησία. Θέλει πολιτική αυτονομία. Και την έχουμε. Γιατί, αν δεν την έχεις, πώς θα συγκρουστείς με το κεφάλαιο; Πώς θα συγκρουστείς με τις τράπεζες; Πώς θα κάνεις μόνιμους μηχανισμούς φορολόγησης των υπερκερδών, όταν αυτοί που θες να συγκρουστείς για να φέρεις την κοινωνική δικαιοσύνη είναι αυτοί, οι οποίοι σε στηρίζουν στρατηγικά;», αναρωτήθηκε δηκτικά.

Τέλος ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα των δασικών χαρτών, το οποίο θα συζητήσει αύριο με ενώσεις κτηνοτρόφων της Κρήτης.

«Η κυβέρνηση δεν βλέπει το τεράστιο αυτό θέμα που αφορά χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι εκτός κοινωνίας. Μα, δεν τους λένε οι βουλευτές τους πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα για χιλιάδες Έλληνες; Δεν γνωρίζουμε τι γινόταν στην πατρίδα μας τώρα και δεκαετίες; Δεν πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα; Δεν πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους; Το ξέρουν το θέμα και δεν κάνουν τίποτα. Όπως και σε άλλα θέματα. Είναι εκτός κοινωνίας. Η εξουσία είναι αφροδισιακό. Αλλά η εξουσία έχει αξία όταν βελτιώνεις τη ζωή των συνανθρώπων σου. Και όχι όταν κρατάς σφιχτά την καρέκλα, τη θέση, με το βλέμμα μόνο στραμμένο στις κάλπες», ανέφερε.