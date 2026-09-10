ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους ανέδειξε από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Μετά τη συνάντησή της με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων, η κ. Δούρου υποστήριξε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά δεν έχουν αμφισβητήσει, όπως είπε, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ούτε η κυβέρνηση της λιτότητας και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που γονάτισαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτε τα αυτοαποκαλούμενα και αυτοπροσδιοριζόμενα προοδευτικά κόμματα» έχουν τολμήσει να αμφισβητήσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντάς τες «ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας».

Όπως σημείωσε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με σημαντικές πιέσεις κατά την τελευταία δεκαετία, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στα λουκέτα που καταγράφηκαν, αλλά και στην κριτική που άσκησε στις κατευθύνσεις της «έκθεσης Πισσαρίδη».

«Είμαστε σήμερα εδώ όχι για να υποσχεθούμε. Είμαστε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε προτάσεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί από χθες», τόνισε η κ. Δούρου, αναφερόμενη τόσο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όσο και στη συνολική αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Όπως υπογράμμισε, το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους αφορά τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά, καθιστώντας, κατά την ίδια, αναγκαία μια συνολική ρύθμιση.

«Άλλο η απορρόφηση και άλλο η προγραμματική συμφωνία»

Η κ. Δούρου αναφέρθηκε και στη συζήτηση για πιθανή προγραμματική σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με άλλα κόμματα της Αριστεράς, διευκρινίζοντας ότι η σχετική συζήτηση δεν αναιρεί την ύπαρξη πολιτικών και προγραμματικών διαφορών.

«Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για προγραμματική σύγκλιση με τα κόμματα της Αριστεράς, δεν σημαίνει ότι δεν θεωρούμε ότι έχουμε προγραμματικές διαφορές», σημείωσε.

«Άλλο η απορρόφηση και άλλο η προγραμματική συμφωνία», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Νίκος Παππάς: «Περιθώριο υπάρχει, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση»

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, υποστήριξε ότι οι προτάσεις του κόμματος βασίζονται, όπως ανέφερε, στην πραγματική οικονομική δυνατότητα της χώρας.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για μέτρα όπως η 13η σύνταξη ή για την ουσιαστικότερη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

«Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα. Καλούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να σταματήσουν να συνηγορούν σε αυτό το ψέμα. Περιθώριο υπάρχει, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση», δήλωσε ο κ. Παππάς.