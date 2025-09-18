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Focus Bari: 3 στους 5 Έλληνες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους
Τεχνολογία
15:59 - 18 Σεπ 2025

Focus Bari: 3 στους 5 Έλληνες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητά τους

Reporter.gr Newsroom
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Η ψηφιακή καθημερινότητα των Ελλήνων μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, καθώς η παρουσία της τεχνολογίας γίνεται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Τα smartphones, οι ηλεκτρονικές αγορές, η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν «κατακτήσει» κάθε ηλικιακή ομάδα, διαμορφώνοντας νέες συνήθειες και προτεραιότητες.

Η νέα έρευνα της Focus Bari, «Focus on Tech Life» - μία έρευνα που διεξάγεται πανελλαδικά από το 1995, σε συνεργασία με τη YOUGOV και με βάση την Πανελλαδική Έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Voice.AI, αποτυπώνει χαρακτηριστικά ευρήματα:

Καθημερινή και γενικευμένη διαδικτυακή δραστηριότητα: Η χρήση των smartphones είναι πλέον καθολική, με σχεδόν όλους τους πολίτες να συνδέονται καθημερινά. Ο μέσος χρόνος χρήσης ανέρχεται στα 131 λεπτά την ημέρα, ενώ στις ηλικίες 16-24 τα λεπτά ξεπερνούν τα 160, φτάνοντας τα 168.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος: Το ChatGPT και συναφή εργαλεία ΤΝ προσελκύουν ήδη το ενδιαφέρον 3 στους 5 Έλληνες, με τις γυναίκες και τους χρήστες ηλικίας έως 44 ετών να πρωτοπορούν στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών.

Ραγδαία άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου: Οι διαδικτυακές αγορές αποτελούν πλέον καθημερινή πρακτική για την πλειονότητα, αφού 8 στους 10 καταναλωτές έχουν πραγματοποιήσει αγορές online το τελευταίο εξάμηνο. Οι χρεωστικές κάρτες παραμένουν η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής.

Κυριαρχία των social media: Η συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σχεδόν καθολική, ιδιαίτερα στις γυναίκες που καταγράφουν ποσοστό 95%, ξεπερνώντας σημαντικά τους άνδρες και ενισχύοντας την ψηφιακή τους παρουσία.

Ανησυχίες για την τεχνολογία και το κοινωνικό αποτύπωμά της: Παρόλο που οι νεότεροι είναι οι βασικοί μοχλοί της ψηφιακής αλλαγής, καταγράφεται ένας έντονος προβληματισμός στις γυναίκες και τα άτομα άνω των 50 ετών σχετικά με τις κοινωνικές συνέπειες της τεχνολογικής προόδου.

Η έρευνα επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα διανύει μία περίοδο ραγδαίων ψηφιακών αλλαγών, με έντονη υιοθέτηση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, αλλά και με διαφορετικές ταχύτητες και στάσεις ανάλογα με το φύλο και την ηλικία.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ

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