ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για ηλεκτρονική απάτη μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως φαινομενικές ειδοποιήσεις του Οργανισμού, υπόσχονται επιστροφή χρημάτων και οδηγούν σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.
Χαρακτηριστικά των παραπλανητικών μηνυμάτων
- Αποστολέας: Η διεύθυνση του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις email τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Αποφύγετε διευθύνσεις όπως @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά..
- Γενική προσφώνηση: Τα μηνύματα χρησιμοποιούν γενικές προσφωνήσεις («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η») αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.
- Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
- Αίσθηση επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί αίσθηση επείγοντος για να πιέσει τον παραλήπτη να δράσει άμεσα.
Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα
- Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
- Να μην απαντήσει στο μήνυμα.
- Να μην δώσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, ακόμα κι αν έχει ήδη αλληλεπιδράσει με το μήνυμα.
- Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.
Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:
- Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα του.
- Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (π.χ. e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
- Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών για τυχόν ύποπτες δραστηριότητες.
Η προσοχή και η σωστή αντιμετώπιση τέτοιων μηνυμάτων είναι κρίσιμη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων των ασφαλισμένων.