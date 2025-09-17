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ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για ηλεκτρονική απάτη μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων
Υγεία
18:50 - 17 Σεπ 2025

ΕΟΠΥΥ: Προειδοποίηση για ηλεκτρονική απάτη μέσω παραπλανητικών μηνυμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι συνεχίζονται τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing) και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως φαινομενικές ειδοποιήσεις του Οργανισμού, υπόσχονται επιστροφή χρημάτων και οδηγούν σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Χαρακτηριστικά των παραπλανητικών μηνυμάτων

  • Αποστολέας: Η διεύθυνση του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις email τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Αποφύγετε διευθύνσεις όπως @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά..
  • Γενική προσφώνηση: Τα μηνύματα χρησιμοποιούν γενικές προσφωνήσεις («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η») αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.
  • Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
  • Αίσθηση επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί αίσθηση επείγοντος για να πιέσει τον παραλήπτη να δράσει άμεσα.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα

  • Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
  • Να μην απαντήσει στο μήνυμα.
  • Να μην δώσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, ακόμα κι αν έχει ήδη αλληλεπιδράσει με το μήνυμα.
  • Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:

  • Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα του.
  • Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (π.χ. e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
  • Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών για τυχόν ύποπτες δραστηριότητες.

Η προσοχή και η σωστή αντιμετώπιση τέτοιων μηνυμάτων είναι κρίσιμη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των χρηματοοικονομικών στοιχείων των ασφαλισμένων.

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