Εθνική Τράπεζα: Αγορά 507.596 ιδίων μετοχών

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην απόκτηση άνω του μισού εκατομμυρίου ιδίων μετοχών μέσα σε μία εβδομάδα, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν με στόχο την επερχόμενη ακύρωση των τίτλων, ενισχύοντας τη μελλοντική αξία για τους μετόχους και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για ενεργή διαχείριση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της τράπεζας:

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 09/09/2025 έως και 16/09/2025 απέκτησε συνολικά 507.596 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,0389 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €6.110.915,13.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.