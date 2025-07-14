Τεχνητή Νοημοσύνη: 1 στους 3 Έλληνες δηλώνει ότι «είναι κακή για την ανθρωπότητα»

Πόσο ικανοποιημένοι είμαστε από τη ζωή μας; Ποιες αξίες πρέπει να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να μάθουν μέσα στο σπίτι; Κατά πόσο εμπιστευόμαστε τους θεσμούς και τους άλλους ανθρώπους; Ποιους στόχους πρέπει να έχει η χώρα για τα επόμενα δέκα χρόνια; Πώς βλέπουμε το προγαμιαίο σεξ, την ομοφυλοφιλία και την άμβλωση; Πόσο ασφαλείς αισθανόμαστε; Θεωρούμε την τεχνητή νοημοσύνη «καλή» ή «κακή» για την ανθρωπότητα;

H διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) συμμετείχαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην έρευνα αξιών της World Values Survey (WVS), που διεξάγεται από το 1981, με σκοπό να παρακολουθεί την εξέλιξη και τον μετασχηματισμό των βασικών αξιών και στάσεων των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες.

Ας δούμε λοιπόν τι πιστεύουν οι Έλληνες για μία σειρά από βασικά κοινωνικά και πολιτικά θέματα:

Πολιτική συμμετοχή και θεσμοί

6 στους 10 δηλώνουν ότι η πολιτική είναι πολύ ή αρκετά σημαντική γι’ αυτούς (2017: 33%).

δηλώνουν ότι η πολιτική είναι πολύ ή αρκετά σημαντική γι’ αυτούς (2017: 33%). 59,3% δηλώνουν ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα επιτρέπει λίγο ή καθόλου σε ανθρώπους σαν αυτούς να έχουν λόγο σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση.

δηλώνουν ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα επιτρέπει λίγο ή καθόλου σε ανθρώπους σαν αυτούς να έχουν λόγο σε αυτό που κάνει η κυβέρνηση. 9 στους 10 αξιολογούν τη δημοκρατία ως έναν πολύ ή σχετικά καλό τρόπο διακυβέρνησης.

αξιολογούν τη δημοκρατία ως έναν πολύ ή σχετικά καλό τρόπο διακυβέρνησης. 75,5% πιστεύουν πως η δημοκρατία είναι πάντα προτιμότερη από κάθε άλλου είδους διακυβέρνηση.

Όμως:

25,5% βλέπουν θετικά την ύπαρξη τεχνοκρατών, όχι κυβέρνησης, που αποφασίζουν σύμφωνα με αυτό που εκείνοι θεωρούν καλύτερο για τη χώρα.

βλέπουν θετικά την ύπαρξη τεχνοκρατών, όχι κυβέρνησης, που αποφασίζουν σύμφωνα με αυτό που εκείνοι θεωρούν καλύτερο για τη χώρα. 17,7% βλέπουν θετικά την ύπαρξη ισχυρού ηγέτη που δεν δέχεται τον έλεγχο από τη Βουλή και τις εκλογές.

βλέπουν θετικά την ύπαρξη ισχυρού ηγέτη που δεν δέχεται τον έλεγχο από τη Βουλή και τις εκλογές. 14,5% βλέπουν θετικά την ύπαρξη στρατιωτικής κυβέρνησης.



βλέπουν θετικά την ύπαρξη στρατιωτικής κυβέρνησης. Πάνω από τους μισούς ( 53,1% ) δηλώνουν ότι κάνουν την επιλογή τους στις εκλογές επειδή ταυτίζονται με το κόμμα που ψηφίζουν.

) δηλώνουν ότι κάνουν την επιλογή τους στις εκλογές επειδή ταυτίζονται με το κόμμα που ψηφίζουν. Σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι ( 38,9% ) λένε ότι επιλέγουν ένα κόμμα επειδή αντιπαθούν τα υπόλοιπα.

) λένε ότι επιλέγουν ένα κόμμα επειδή αντιπαθούν τα υπόλοιπα. 48,9% πιστεύουν πως οι πλούσιοι εξαγοράζουν τις εκλογές

πιστεύουν πως οι πλούσιοι εξαγοράζουν τις εκλογές 48% πιστεύουν πως οι ψηφοφόροι δωροδοκούνται

Με μ.ό.

8,1 στα 10 βαθμολογούν την ύπαρξη διαφθοράς στην Ελλάδα – 10 = «υπάρχει διαφθορά σε αφθονία στην Ελλάδα».

Δεν θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό (μ.ό. 4,2 στα 10 – με το 10 = πολύ πιθανό, 1 = καθόλου πιθανό–) κάποιος να τιμωρηθεί για χρηματισμό, δωροδοκία ή άδικη εύνοια.

Εμπιστοσύνη στους θεσμούς



Πόσο εμπιστεύονται οι Έλληνες μια σειρά από οργανισμούς/θεσμούς ('Οσοι απάντησαν πολύ και αρκετά)