Η επιστροφή ενοικίου και «επίσημα» σε ΦΕΚ - Προϋποθέσεις και ποσά

Η νέα υπουργική απόφαση (Α.1132/2025) καθορίζει τη διαδικασία για την ετήσια επιστροφή ποσού ενοικίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 70 του νόμου 5217/2025.

Η απόφαση Α.1132/2025, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, αφορά τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος ενοικιαστών κύριας και φοιτητικής κατοικίας με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα μέσω της ετήσιας επιστροφής ποσού ενοικίου.

Τα ποσά ενίσχυσης για την επιστροφή ενοικίου είναι τα εξής:

Για κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για φοιτητική κατοικία: επίσης έως 800 ευρώ το χρόνο για κάθε φοιτητή. Αν το σπίτι χρησιμοποιείται από περισσότερα τέκνα, η επιδότηση δίνεται μία φορά.

Δικαιούχοι είναι οι μισθωτές ή υπομισθωτές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Εισόδημα: Έως 20.000 ευρώ για άγαμο, Έως 28.000 ευρώ για έγγαμο ή σύμφωνο συμβίωσης (+4.000 ευρώ για κάθε παιδί), Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια (+5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί).

Ακίνητη περιουσία: συνολική αξία έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.

Για τους φοιτητές, μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια είναι απαραίτητα. Το επίδομα υπολογίζεται αυτόματα, βάσει φορολογικών δηλώσεων και στοιχείων μίσθωσης στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Η ετήσια επιστροφή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, και δεν συμψηφίζεται με χρέη προς Δημόσιο ή τράπεζες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή

Για να γίνει η επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο, έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6). Ο αριθμός της δήλωσης μπορεί να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία δεν επιβάλλονται κυρώσεις, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Πότε καταβάλλεται

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΦΕΚ, η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νο εμβρίου κάθε έτους και για τη διαδικασία καταβολής της, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εθνικής Οικονο μίας και Οικονομικών. Η εν λόγω καταβολή γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Ειδικότερα, από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. εξάγεται αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, και το δικαιούμενο ποσό.

Αναλυτικά την απόφαση για την επιστροφή ενοικίου μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ στα επισυναπτόμενα.