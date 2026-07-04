Στο ΦΕΚ οι νέοι μισθοί των Αρχιερέων – Στα €4.672 οι αποδοχές των Μητροπολιτών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η απόφαση που εισάγει νέο μισθολογικό πλαίσιο για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, τροποποιώντας τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Βοηθών Επισκόπων.

Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, τίθεται σε ισχύ μια ρύθμιση που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και εσωτερικές εντάσεις, ακόμη και εντός της Εκκλησίας, καθώς αφορά αποκλειστικά τους Αρχιερείς και δεν επεκτείνεται στους απλούς εφημέριους.

Όπως προβλέπεται στη νέα διάταξη που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας πλέον συνδέονται με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα καταργούνται όλα τα επιδόματα και οι επιπλέον οικονομικές παροχές.

Οι αποδοχές

Με τη νέα ρύθμιση εγκαταλείπεται το προηγούμενο, αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται άμεσα με το γενικό πλαίσιο, που διέπει τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μεικτά.

Άρα, με βάση αυτό:

- Οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και των εν ενεργεία και τιτουλάριων Μητροπολιτών, καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μεικτά μηνιαίως.

- Οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μεικτά μηνιαίως.

Καταργούνται επιδόματα και πρόσθετες παροχές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής πέραν των βασικών αποδοχών.

Η νέα διατύπωση του νόμου προβλέπει ρητά ότι «πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή», καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς, στο οποίο μπορούσαν να προβλέπονται επιπλέον αποζημιώσεις ή επιδόματα.

Έτσι, οι αποδοχές διαμορφώνονται πλέον ως ενιαίες και «κλειστές», χωρίς πρόσθετες οικονομικές παροχές.

Μεταξύ των παροχών που παύουν να καταβάλλονται περιλαμβάνονται:

έξοδα παράστασης και κίνησης,

αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα,

κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προγενέστερες διατάξεις.

Έναρξη εφαρμογής

Αν και ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 137 του νόμου, οι νέες διατάξεις, που αφορούν τη μισθοδοσία των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, η εκκαθάριση των αποδοχών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού.