Μυτιληναίος: Χάνεται έως και το 25% της πράσινης ενέργειας λόγω ανεπαρκών υποδομών

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals, υπογραμμίζει τη σημασία της βιωσιμότητας για την ανθεκτικότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τονίζοντας πως «ενώ επενδύουμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας χάνεται λόγω αδυναμιών στο δίκτυο».

Πιο αναλυτικά, στην έρευνα CEO Study 2025 του UN Global Compact, το 88% των CEOs δηλώνει ότι η επιχειρηματική λογική για τη βιωσιμότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά, ενώ το 99% σχεδιάζει να διατηρήσει ή να αυξήσει τις δεσμεύσεις του για το κλίμα και το περιβάλλον, παρά τις προκλήσεις που θέτουν οι υποδομές και η κλιματική κρίση.

Η έρευνα, που περιλαμβάνει τις απόψεις σχεδόν 2.000 CEOs από 128 χώρες και 18 κλάδους, καταγράφει τη μετάβαση από τη φιλοδοξία στη δράση, ειδικά σε μια περίοδο όπου το 2024 ήταν το πρώτο έτος που ξεπέρασε το όριο των 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού. Επιπλέον, έγιναν 35 εις βάθος συνεντεύξεις με CEOs και προέδρους επιχειρήσεων-μελών του UN Global Compact, όπως ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals και Πρόεδρος της Eurometaux, και ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε: «Ενώ επενδύουμε σε πράσινες τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα θεμέλια παραμένουν ασταθή. Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, έως και το 25% της ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται, επειδή το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει. Χρειάζονται επενδύσεις στις υποδομές, για να προχωρήσουμε με στρατηγικό τρόπο». Από την πλευρά του, ο Marcel Cobuz υπογράμμισε: «Προωθούμε τη βιωσιμότητα στις κατασκευές μέσω της κυκλικής αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων, όπως η ιπτάμενη τέφρα και η σκωρία, ανταποκρινόμενοι παράλληλα στη ζήτηση για υλικά χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και υψηλών επιδόσεων».

Οι CEOs επισημαίνουν ότι η βιωσιμότητα είναι καθοριστική για την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων: «Το 97% πιστεύει πως μέχρι το 2050 η βιωσιμότητα θα αποτελεί βασική στρατηγική και θα συνδέεται με την αμοιβή των ανώτατων στελεχών». Επίσης, το 93% αναφέρει ότι έχει δει σημαντικά οφέλη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα τελευταία 25 χρόνια, ενώ το 72% προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, το 95% θεωρεί ότι η έγκαιρη συμμόρφωση με το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο είναι θεμελιώδης προτεραιότητα, και το 97% αναμένει ισχυρή ανάπτυξη στα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης και στις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ωστόσο, παρά τον σημαντικό ρόλο της καινοτομίας, οι επιχειρήσεις υστερούν κυρίως στη χρήση ψηφιακών εργαλείων μέτρησης της βιωσιμότητας και στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. «Μόλις το 27% των CEOs εξετάζει τη χρήση αυτών των εργαλείων, ενώ πολλοί δηλώνουν ότι είναι μόνο εν μέρει προετοιμασμένοι για τις μακροοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις».

Η «CEO Study 2025» προτείνει πέντε στρατηγικές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καλύψουν τα κενά και να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε αποτελεσματική δράση:

Συνεργασία σε θέματα ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης

Ανταπόκριση και αξιοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης για την προώθηση καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Επέκταση της πρόσβασης στην τεχνολογία για βιώσιμες λύσεις χωρίς αποκλεισμούς

Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα

Ηγεσία με αξιοπιστία και ακεραιότητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θετικού αντίκτυπου

Η έρευνα καταλήγει ότι η μετάβαση στη βιωσιμότητα είναι αναπόφευκτη και όσες επιχειρήσεις κινηθούν γρήγορα θα εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητα και την ηγετική θέση στην αγορά του μέλλοντος.